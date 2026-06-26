深水埗「獵人書店」受查國安拘黃文萱等兩人　准保釋7月報到

警務處國家安全處周三（24日）查封深水埗基隆街的獨立書店「獵人書店」，以涉嫌涉嫌違反《維護國家安全條例》第24條「出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為」罪及《有組織及嚴重罪行條例》第25條「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪，拘捕兩名負責人。



據悉，其中一名被捕人為獵人書店負責人、前公民黨區議員黃文萱。警方表示，該名33歲女子及一名32歲男子已獲准保釋候查，須於7月下旬向警方報到。



6月24日，獵人書店大閘緊閉，閣樓有亮燈，但無人應門。 （梁偉權攝）

警方調查顯示，該兩名被捕人涉嫌於店鋪內展示具有煽動意圖的物品，以及出售具煽動意圖的刊物，內容包括煽動他人引起對香港特區政府、司法機構及執法部門的憎恨。另外，兩名被捕人亦涉嫌曾收取外國政治組織的多筆匯款資助。人員於其店舖及住所檢取一批具煽動意圖的物品、書籍和涉案文件。

6月24日，獵人書店大閘緊閉，閣樓有亮燈，但無人應門。 （梁偉權攝）

消息稱，兩名被捕人被指涉於店內出售及展示「具煽動意圖的」刊物，包括《黎智英傳》的書籍。有指書店內不時舉辦以青少年及學生作為目標對象的講座及分享會，而內容包括「煽動他人引起對香港特區政府、司法機構及執法部門的憎恨」。此外，黃女同時牽涉「洗黑錢」，被指收取多筆可疑款項。

被捕人包括獵人書店負責人黃文萱。(資料圖片)

被捕的獵人書店負責人黃文萱，為該書店其中一名創辦人。她是前公民黨區議員，曾當政治記者，亦曾當選沙田區（第一城）區議員，並於2021年6月辭任。

根據法例，「出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為」及「處理已知道或相信代表從可公訴罪行得益的財產」均屬嚴重罪行，可分別被判處監禁7年及14年。