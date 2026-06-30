青山公路旅遊巴司機駕駛暈倒身亡　旅行團領隊及時煞車勇救逾40人

青山公路今晚（周二/30日）發生致命交通意外，一輛接載旅行團、合共46名乘客的旅遊巴行駛期間，司機突然昏迷，車輛失控在路面左搖右擺前行，終由車上旅行團領隊協助煞車撞壆停下，惟司機送院後證實不治。



當時旅遊巴接載旅行團，車上載有46人，往深井方向行駛，欲返回酒店。（王譯揚攝）

+ 2

今日晚上9時37分，警方接獲報案指，一輛旅遊巴沿青山公路汀九段行駛，途至近水灣泳灘對開時，69歲尹姓男司機懷疑突然暈倒，旅遊巴隨即失控撞壆。

救護員到場，發現尹男沒有表面傷痕，但仍然失去意識，立即為他急救，再送往仁濟醫院搶救，同晚10時35分被證實死亡。車上另有一名23歲陳姓內地女乘客頭部受傷，清醒被送往仁濟醫院接受治理。

新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件，提醒任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 1346與調查人員聯絡。

途中領隊發現車輛左搖右擺，驚現司機在駕駛位置暈倒，協助踩煞車及收慢。（王譯揚攝）

當時旅遊巴接載旅行團，車上載有46人，往深井方向行駛，欲返回酒店。（王譯揚攝）

現場消息指，尹男當時駕駛旅遊巴接載旅行團，車上載有46名乘客。旅遊巴正沿青山公路往深井方向行駛，欲返回酒店，未料途中領隊發現車輛左搖右擺，驚現司機在駕駛位置暈倒，立即上前協助踩煞車及將車收慢，最終撞壆停下。旅遊巴車身左右兩側均有損毁，估計在失控下行駛了一段距離。