銅鑼灣可疑車逃走｜直擊男司機落網一刻　赤足掙扎甩褲扯爛衫

港島區今午（4日）有一輛白色可疑奧迪（Audi）私家車逃走，由香港仔飆至銅鑼灣，撞及多輛車；男司機懷疑一度棄車逃走，最終就擒，有人目擊「鵝頸橋上面有人跑嚟跑去！」



涉案戴眼鏡男子落網一刻片段曝光，可見他在鵝頸橋街市、近羅素街對開堅拿道天橋上被制服，當時他當時赤腳、一度扶住欄杆掙札，與兩名警員糾纏，期間短褲一度甩脫及膝、上衣背面扯爛穿大洞，情況狼狽。多名警員其後趕抵增援，疑犯至少被9名警員包圍，雙手反扣上手銬、黑布蒙頭，被押返到涉事可疑車輛搜查。



赤足疑犯在鵝頸橋街市對開堅拿道天橋被制服。（網上影片截圖）

綜合多條網上片段顯示，疑犯疑棄車赤足在天橋上逃跑，有人目擊「鵝頸橋上面有人跑黎跑去」，及後在羅素街近鵝頸橋街市對開堅拿道天橋上被制服。

其中一片段可見，一名軍裝警員及一名黑衫便衣警，合力將疑犯按在天橋邊緣的石壆與欄杆上。涉案男子扶住欄杆、極力扭動身體試圖掙脫，所穿的短褲「甩褲」及膝，露出內褲。

現場氣氛極度緊張，其後至少有9名身警員，將涉案男子重重圍困。疑犯其後被押解到可疑車搜查，雙手被反鎖上手銬、黑布蒙頭，上衣背部穿窿，懷疑在糾纏過程中被扯破。據悉，男子以涉嫌「狂亂駕駛」及「販毒」至少兩罪被捕。

多名警員在堅拿道天橋上戒備。（網上影片截圖）

案發於今日（4日）下午4時57分左右，警方在香港仔華富道近瀑布灣，欲截停一輛可疑的白色私家車，該車未有停下，加速駛走，沿香港仔隧道一直狂飆至銅鑼灣時代廣場附近堅拿道天橋近黃泥涌峽天橋，至少撞及8車，交通大受影響。

早前其他網上片段可見，涉案奧迪（Audi）逃走一刻，當時有多名警員在天橋上，有警員高呼：「停車！停車！」惟可疑私家車未有理會，撞開一輛物流貨車後駛走，情況十分緊張。