銅鑼灣可疑車逃走．影片曝光｜天橋撞開貨車　警大叫「停車」無果

港島區今午（4日）有一輛白色可疑車由香港仔狂飆至銅鑼灣逃走，期間連環撞及多車，包括一輛警車，最終司機男子涉嫌「狂亂駕駛」及「販毒」至少兩罪就擒；事件導致交通大受影響。



涉事可疑車逃走一刻的車cam片段曝光，可見有多名警員在行車天橋上，當時有一輛物流公司貨車停於路面，有多名警員站於車前及橋邊，有人手持伸縮警棍，同時有警員高呼：「停車！停車！」惟涉案白色可疑私家車未有理會，猛撼該輛物流貨車傳出巨響，將其撞開後繼續逃走，情況十分緊張。



多名警員在行車天橋上戒備。（網上影片截圖）

案發於今日（4日）下午4時57分左右，警方在香港仔華富道近瀑布灣，欲截停一輛可疑的白色私家車，該車未有停下，加速駛走，沿香港仔隧道一直狂飆至銅鑼灣時代廣場附近堅拿道天橋近黃泥涌峽天橋。

據了解，可疑車撞到多架車輛，包括一輛的士、一輛貨車、兩輛私家車及一輛警車；初步造成一名的士女乘客扭傷頸部，需送往律敦治醫院治理。

涉案可疑車男司機，終在天橋上被捕。（網上影片截圖）

因突發事件，堅拿道天橋（往海底隧道方向）近禮頓道的全線封閉。駕駛人士請考慮改用其他道路，例如黃泥涌道及摩理臣山道。現時上址交通繁忙。

黃泥涌峽天橋（來回方向）近禮頓道的部份行車線封閉。現時上址交通繁忙。