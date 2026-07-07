黃雨．有片｜八鄉錦田公路因水浸封閉　有私家車死火　遍地黃泥水

天文台於今晨（7月7日）5時30分發出黃色暴雨警告信號，天文台隨後於8時05分發出局部地區大雨提示指，元朗區有大暴雨，有可能出現嚴重水浸。八鄉橫台山至林村一帶出現水浸，有私家車在路上死火被困，經過該段路的車輛均保持低速行駛，水深及半個車輪。而八鄉警署往上村方向因水浸暫時封路，水亦淹沒整條行人路過路處，行人過馬路要涉水而行。



錦田公路往林錦公路方向成「澤國」，水深及路人小腿位置（網上圖片/Facebook群組「盡在元朗<<元朗區交通>>群組)

《香港01》收到讀者的報料，指八鄉橫台山至林村一帶出現水浸，而且有一輛白色私家車更在路上死火，停在原地。此外，有網民在Facebook群組「盡在元朗<<元朗區交通>>群組」上載多張圖片，並指現時錦田公路已被水淹，而八鄉警署往上村方向暫封。根據網民的圖片得知，附近路段變成「澤國」，現場滂沱大雨，錦田公路已遍地黃泥水，行人過路處成「河流」，市民過路要涉水而行，車輛經過亦濺起水花。

運輸署宣布，因水浸，錦田公路（往林錦公路方向）近八鄉警署的唯一行車線現已封閉。駕駛人士要考慮改用其他道路，現時上址交通繁忙。 部份九巴路線亦受影響，第54、77K及251B線須改道行駛。運輸署呼籲市民可參閱巴士公司的網頁或流動應用程式內的資訊查看有關個別巴士路線的最新服務情況。

天文台在今日早上5時30分發出黃色暴雨警告信號，期後於7時35分稱強雷雨區正影響。8時05分發出特別天氣提示指，元朗區有大暴雨，有可能出現嚴重水浸。天文台籲市民請高度戒備，採取適當的預防措施，以減少大雨和水浸帶來的風險，而上述區域的每小時雨量預料或已超過100毫米。