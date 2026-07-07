最新天氣消息｜黃雨過後　天文台：料強陣風吹襲大嶼山及新界西部

【天文台／HKO／黃雨／紅雨】活躍偏南氣流正為廣東帶來驟雨及雷暴。天文台於今晨（7月7日）5時30分發出黃色暴雨警告信號，至近中午11時55分取消，天文台指，雖然暴雨警告已經取消，但仍須警覺有關河道氾濫可能帶來的危險。



▼7月7日 天氣消息▼

圖為天文台7月7日清晨5時30分的天氣雷達圖，並同時發出黃色暴雨警告信號。。 （天文台圖片）

天文台預測，本港今日（7月7日）大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。（陳永武攝）

【12:20】天文台特別天氣提示：預料強陣風吹襲大嶼山、新界西部。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。

【11:55】黃色暴雨警告信號取消。

【08:05】天文台局部地區大雨提示：元朗區有大暴雨，有可能出現嚴重水浸。市民請高度戒備，採取適當的預防措施，以減少大雨和水浸帶來的風險。上述區域的每小時雨量預料或已超過100毫米。

【07:50】天文台：預料猛烈陣風吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。在上午7時45分左右，青洲錄得每小時約90公里的猛烈陣風。

【07:35】天文台：強雷雨區正影響本港，是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。市民請保持高度警惕，並留意最新天氣消息。

【07:30】天文台發出新界北部水浸特別報告，稱新界北部，尤其是八鄉及錦田一帶，正受大雨影響。新界北部可能受大雨影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。

【06:00】天文台：雷暴警告有效時間延長至上午9時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。預料高達每小時80公里或以上的強陣風吹襲香港。

【06:00】天文台：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。

【05:30】天文台發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【05:10】天文台：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。在上午5時正左右，長洲錄得每小時約70公里的強陣風。

【03:00】天文台：來兩三小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

天文台7月7日凌晨2時54分的雷達圖。天文台提醒，未來兩三小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。 （天文台圖片）

【02:45】天文台：雷暴警告發出，有效時間至今日上午6時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【00:00】天文台：受活躍偏南氣流及高空擾動影響，預料本港今明兩日（7日及8日）天氣仍然不穩定，雨勢有時頗大及有狂風雷暴，市民出門上學上班前請留意天文台的最新天氣消息。

+ 2

▼7月6日 天氣消息▼

【23:15】天文台：雷暴警告取消。

【22:45】天文台取消紅色暴雨警告信號。同時提醒市民仍需繼續對暴雨可能帶來之危險提高警覺，有需要外出的人士應小心考慮天氣及道路的情況及注意安全措施。

【22:00】天文台：預料猛烈陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。

【22:00】雷暴警告有效時間延長至明日凌晨0時30分，預料香港有幾陣強烈狂風雷暴。預料高達每小時90公里或以上的猛烈陣風繼續吹襲香港。

【21:50】九巴表示，受惡劣天氣影響，「九巴遊香港」路線HK1暫停服務。

【21:45】天文台改發紅色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

天文台7月6日下午20:48的雷達圖顯示，本港西南面繼續有強雷雨區移近，是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。（天文台圖片）

【21:215天文台發出局部地區大雨提示：灣仔區的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸。可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。上述區域已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨。

【20:55】天文台：本港西南面繼續有強雷雨區移近，是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。市民請保持高度警惕，並留意最新天氣消息。

【20:00】天文台：預料猛烈陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。

【20:00】雷暴警告有效時間延長至今晚10時30分，預料香港有幾陣強烈狂風雷暴。

+ 12

天文台7月6日下午18:48的雷達圖顯示，有兩道條雷雨帶正由西向東移近本港。（天文台圖片）

【19:05】天文台發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【18:55】天文台：受活躍偏南氣流及高空擾動影響，預料本港未來一兩日（7日及8日）天氣仍然不穩定，今晚及明日雨勢有時頗大及有狂風雷暴，市民出門上學上班前請留意天文台的最新天氣消息。

【18:50】天文台特別天氣提示：短期內香港廣泛地區可能受大雨影響。

【17:40】雷暴警告有效時間延長至今晚8時30分，預料香港有幾陣強烈狂風雷暴。在下午5時35分左右，青洲錄得每小時約100公里的猛烈陣風。預料高達每小時100公里或以上的猛烈陣風繼續吹襲香港。

【17:40】天文台：預料猛烈陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。在下午5時35分左右，青洲錄得每小時約100公里的猛烈陣風。

天文台7月6日下午16:54的雷達圖顯示，一條雷雨帶正由西南移近本港。（天文台圖片）

【16:35】天文台特別天氣提示：位於珠江口以南的強雷雨區正逐漸靠近，預料會在未來一兩小時為本港帶來大驟雨及強陣風。

【16:30】天文台：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。

【16:30】天文台發出雷暴警告，有效時間至今日下午6時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。預料高達每小時80公里或以上的強陣風吹襲香港。

【16:15】天文台特別天氣提示：受活躍偏南氣流及高空擾動影響，預料本港未來一兩日（7月7日及8日）天氣仍然不穩定，部分地區雨勢頗大及有狂風雷暴，市民出門上學上班前請留意天文台的最新天氣消息。

▼5月14日 雷雨區橫過香港帶來驟雨▼



+ 11

圖為截至7月6日清晨6時12分，天文台更新的天氣雷達圖像。天文台指出，受活躍偏南氣流影響，預料未來兩三小時雨勢有時頗大。（天文台網頁圖片）

【07:30】天文台：預料猛烈陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。在上午7時25分左右，橫瀾島錄得每小時約90公里的猛烈陣風。

【07:05】天文台：預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。在上午7時正左右，青洲錄得每小時約80公里的強陣風。

【06:45】天文台：短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【06:25】天文台：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。

【06:25】天文台：雷暴警告有效時間延長至上午8時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。預料高達每小時80公里或以上的強陣風吹襲香港。

【05:50】天文台：受活躍偏南氣流影響，預料未來兩三小時雨勢有時頗大。市民早上於上班上學前請留意天文台的最新天氣消息。

【05:50】天文台：雷暴警告有效時間延長至上午7時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【03:20】天文台：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。在上午3時20分左右，青洲錄得每小時約70公里的強陣風。

【01:50】天文台：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【01:30】天文台：雷暴警告有效時間延長至上午5時正，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【01:00】天文台：預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。在上午1時正左右，青洲錄得每小時約70公里的強陣風。

【00:50】天文台：珠江口一帶有雷雨區發展，預料未來一兩小時本港部份地區雨勢較大。市民請留意天氣變化。

【00:35】天文台：預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。在0時30分左右，大澳錄得每小時約70公里的強陣風。

▼5月29日 天文台錄34.1度，再破今年紀錄▼



+ 15

今日間中有驟雨及狂風雷暴 熱帶氣旋巴威將移向台灣以東海域

天文台指出，活躍偏南氣流會在今日繼續為華南沿岸帶來不穩定天氣。預測今日大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。受一道廣闊低壓槽及高空擾動影響，本周中期該區仍有驟雨及雷暴。

位於西北太平洋的熱帶氣旋巴威會在本周後期移向台灣以東海域，其外圍下沉氣流會為華南帶來大致晴朗的天氣，內陸地區極端酷熱。此外，熱帶氣旋美莎克會在今日移入內陸並逐漸消散。

圖為截至7月6日清晨6時20分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至7月6日凌晨2時05分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

明日小暑與周三仍有狂風雷暴 周五及周六達34度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（7日）為廿四節氣中的小暑，與周三（8日）均大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，部份地區雨勢較大，最低均27 度，最高分別30及31度。周四（9日）短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，初時局部地區有雷暴，料介乎28至32度。

周五（10日）至下周日（12日）均日間酷熱。其中，周五大致天晴，周六（11日）則部份時間有陽光，這兩天均稍後局部地區有驟雨及雷暴，同於28至34度之間。下周日部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，最高33度。

下周一（12日）及下周二（13日）均大致多雲，有幾陣驟雨，最低均為27度，最高分別32及31度。其中下周二料有雷暴。