國泰航機短暫失聯│民航處：涉事航班當日全程依循批准航道飛行

國泰航空CX257班機，上周六（4日）由本港出發飛往英國倫敦期間，疑飛至東歐國家羅馬尼亞領空時一度失去聯絡。北約隨即派出戰機攔截，所幸隨後與客機恢復聯繫，危機得以解除。



民航處昨日（8日）回覆《香港01》時指出，相關航空公司已向民航處呈報有關事件，初步資料顯示事件與通訊短暫失聯有關。民航處表示高度關注，並按既定程序與航空公司跟進，要求相關航空公司就事件在一星期內提交調查報告。

民航處今日（9日）再次發出新聞稿補充資料，指初步資料顯示，涉事航班當日全程依循批准航道飛行。航班隨後按計劃安全抵達目的地。民航處亦已要求國泰航空全面檢視事件，包括當時航機運作情況、通訊設備的設定、與當地航空交通管制單位的通訊聯繫等，並提交詳盡報告，查找事件成因。國泰航空正按要求進行全面檢視，包括與有關機組人員會面。民航處在接獲有關報告後，會隨即進行審視，並聯同航空公司作適當跟進。

涉事航班為CX257，由香港飛往倫敦。(圖片來源：Flightradar24.com)

昨日（8日）國泰航空回覆查詢時證實，國泰航空7月4日由香港前往倫敦希斯路的CX257航班，航機曾與途經的航空交通管制部門經歷短暫通訊中斷。有關當局按照國際公認處理程序，作出攔截程序安排。航機的通訊其時亦恢復正常，並繼續按原定計劃前往目的地。該航班一直沿用經批准的航道運作，而期間航機或所有機上人員的安全均沒有受到任何影響。機組人員當時立即通報有關事件，而目前有關調查仍在進行中。