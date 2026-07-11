代理商今早售新款陀螺　多人通宵流汗排隊　玩家：熱係阻唔到我哋

有玩具代理商今日（11日）早上11時在各間分店開售最新3款爆旋陀螺，由於早有玩家從其他途徑買到陀螺「炒到天價」，一眾尚未購得心頭好的玩家為免「捱炒貨」，所以通宵在分店排隊等候購買，無視天文台的酷熱天氣警告。



《香港01》今日（11日）凌晨前往該間玩具代理公司的旺角和樂富分店了解，兩處至少各有100人排隊，秩序良好未見混亂，許多人汗流浹背等候，更有人笑言「證明陀螺戰士熱血」、「熱係阻擋唔到我哋」。



▼旺角分店情況▼



旺角分店位於彌敦道700號T.O.P商場1樓，商場早已關門，現場大約100人排隊，人龍長到需要轉彎，繞住舖位排開。（李家傑攝）

天文台昨日（10日）發出酷熱天氣警告，仍然生效，即使到了今日凌晨，氣溫徘徊27度左右，旺角分店位於彌敦道700號T.O.P商場1樓，商場早已關門，現場大約100人排隊，人龍長到需要轉彎，繞住舖位排開。

袁生形容「出晒汗」，自己雖然怕熱，但為了心頭好，「唔介意咁熱」，帶同風扇消暑。（李家傑攝）

從事文職、排在第20多位的袁先生表示，今年3月至4月才「入坑」，知道有新款陀螺開售，「大家想玩新嘢」，加上今日放假，所以他用膳後特意到場排隊，昨晚10時許抵達，形容「出晒汗」，自己雖然怕熱，但為了心頭好，「唔介意咁熱」，帶同風扇消暑。

黃生抵受高溫排隊，若自己無法忍受，會去便利店買汽水降溫。（李家傑攝）

剛剛畢業的黃先生表示，自己有11年玩陀螺經驗，得知昨晚有人正在排隊，所以昨晚11時到場，激讚最新款爆旋陀螺「勁」、「型」，加上「唔想食炒價」，所以抵受高溫排隊，若自己無法忍受，會去便利店買汽水降溫。

▼樂富分店情況▼



商場安排玩家進入商場排隊等候，但冷氣變弱，加上大約150人聚集，所以同樣炎熱，部份人攜帶風扇，更有人索性赤裸上身。（李家傑攝）

商場安排玩家進入商場排隊等候，但冷氣變弱，加上大約150人聚集，所以同樣炎熱，部份人攜帶風扇，更有人索性赤裸上身。（李家傑攝）

至於樂富分店位於樂富廣場A區3樓，商場安排玩家進入商場排隊等候，但冷氣變弱，加上大約150人聚集，所以同樣炎熱，部份人攜帶風扇，更有人索性赤裸上身，有玩家「爭取時間」在場玩陀螺。

有玩家「爭取時間」在場玩陀螺。（李家傑攝）

中五生Anson上衣濕透，表示自己昨晚8時許和兩名朋友到場排隊，其間和朋友嬉戲，形容「好熱」，但他笑言「證明陀螺戰士熱血」、「熱係阻擋唔到我哋」。中二生KFC和朋友坐在充氣床等候，直言「唔想食炒價」、「無錢」，所以寧願通宵排隊，希望可以「心靜自然涼」，一旦感到炎熱，就會前往附近便利店消暑。

中五生Anson上衣濕透，表示自己昨晚8時許和兩名朋友到場排隊，其間和朋友嬉戲，形容「好熱」，但他笑言「證明陀螺戰士熱血」、「熱係阻擋唔到我哋」。（李家傑攝）

中二生Marcus慨嘆「黃牛炒得好勁」，自己昨日傍晚6時許到達，「今次一定買到」、「對自己好有信心」，他指出「打機好悶」，但和朋友玩陀螺，「面對面交流好開心」，雖然感到炎熱，但「心靜自然涼」。

中二生KFC和朋友坐在充氣床等候，直言「唔想食炒價」、「無錢」，所以寧願通宵排隊。（李家傑攝）

中六生陳先生大讚最新款爆旋陀螺「好勁」，黃牛價高達600至700元，玩具代理商售價只是大約180元，由於「有啲熱」，所以去便利店購買飲料。市民黃先生激讚最新款爆旋陀螺「比較meta、比較強勢」，加上「避免食炒價」，所以放工後立即前來排隊。

另外，社交平台瘋傳其他分店同樣有多人排隊，不介意抵受高溫在街頭等候。