任天堂今天（8日）宣佈Nintendo Switch 2 的日本國內版主機，將加價1萬元，最驚人是連3款Switch 1代主機都要加價（一般版/OLED版／Lite版），多國語言版定價將維持不變。新定價於5月25日起生效，日本市面即時出現搶購潮，HashTECH記者剛好在日本目擊下午6時收工時間的排隊盛況。同時，任天堂（香港）亦跟隨日本宣佈9月調整價格、新價未定。



任天堂宣佈Switch 2主機香港9月加價｜日本5.25加價1萬圓現搶購潮

任天堂宣佈Switch 2主機香港9月加價｜日本5.25加價1萬圓現搶購潮（林勇 攝）

加價原兇竟與AI有關｜彭博社爆料：本來任天堂就蝕住賣

而加價背後原因，根據彭博社爆料，原來 Nintendo Switch 2 日本國內專用版主機，本來就是「蝕本生意」，只求以低定價吸引多一點人買機，並在遊戲軟件方面賺回成本。然而全球科技巨頭都在瘋狂搶購AI晶片，連帶擠壓了記憶體（RAM）及SSD的產能，令整體組裝成本暴漲。任天堂買零件的開支大幅上升，加上日圓持續疲弱，自然無法繼續死守原本設定的親民價格。

Nintendo Switch 2（日本國內專用版）

原本定價：49,980日圓（約 HK$ 2,600）

最新定價：59,980日圓（約 HK$ 3,120）

Nintendo Switch 2 （多國語言版本）

定價不變

Nintendo Switch (OLED 版)

原本定價：37,980日圓（約 HK$ 1,975）

最新定價：47,980日圓（約 HK$ 2,495）

Nintendo Switch (大電版)

原本定價：32,978日圓（約 HK$ 1,715）

最新定價：43,980日圓（約 HK$ 2,285）

Nintendo Switch Lite

原本定價：21,978日圓（約 HK$ 1,140）

最新定價：29,980日圓（約 HK$ 1,560）

日本大型電器店｜放工時間出現長龍只度原價入貨

HashTECH有同事剛好在日本旅行，發現在BicCam、Yodobashi等大型電器店，已經出現人龍排隊，希望趁未加價前掃貨。

任天堂宣佈Switch 2主機香港9月加價｜日本5.25加價1萬圓現搶購潮（林勇 攝）

任天堂宣佈Switch 2主機香港9月加價｜日本5.25加價1萬圓現搶購潮（林勇 攝）

任天堂宣佈Switch 2主機香港9月加價｜日本5.25加價1萬圓現搶購潮（林勇 攝）

任天堂宣佈Switch 2主機香港9月加價｜日本5.25加價1萬圓現搶購潮（林勇 攝）

任天堂宣佈Switch 2主機香港9月加價｜日本5.25加價1萬圓現搶購潮（林勇 攝）

香港行貨定價9月調整

任天堂（香港）官方亦已宣傳，香港Nintendo Switch 行貨主機，將於9月調整定價，不過到時才會公佈實際加幅。如果你有Switch 2 的遊戲想玩，就應該趁早出手了。