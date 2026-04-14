女子Facebook買平價Switch 2遇騙局　遠赴面交遭甩底兼被呃自拍照

現時不少市民習慣透過網上平台買賣二手電子產品，然而當中的詐騙陷阱層出不窮，亦有人藉此物色目標進行詐騙。今日（14日）就有一名女子於Threads上大呻，在facebook marketplace看中一部價格便宜的手提遊戲機Switch 2後，便特地從港島前往天水圍面交，苦等一小時後卻被對方「放飛機」，更被呃走一張自拍照，賣家稱一個「靚」字後，便音訊全無。事後她坦言：「其實網上交易都係講個信字，不過見到平得過份就唔好上當。」



一名女子於facebook網購一部遊戲機時懷疑受騙，遠赴天水圍面交時慘遭賣家「放飛機」兼被呃走一張自拍照。（threads圖片）

女事主表示，當時在facebook marketplace上看到一部二手Switch 2售賣約1,780元，賣家更聲稱有單據，有3年保養。她見價格偏低於市價，當時亦有詢問賣家是否有損壞，但對方卻稱一切正常，又指「如果覺得平，可以加多幾百畀我。」事主見狀後亦爽快稱可以即晚交易，但對方卻推搪稱晚上要照顧兒子不出門，最終同意翌日中午以$1,800元交易。

此時，賣家又再表示因「唔想等咁耐」的緣故，可以待事主入數後，即時找貨van送貨，而車費亦由他負責；女事主卻指，由於交易數目不少，於是提議可以到天水圍港鐵站面交；賣家表示由於她出價更高，所以會「推咗」另一名買家與她作交易；其後他又拍片及拍照，證明遊戲機運作正常，之後再提議早上11時在天水圍美湖居交收。

女事主事後向《香港01》透露，當時亦有起疑，但見可以面交便打算「博一博」，詎料當她到達交易地點，等了約一小時後，賣家卻多番籍口拖延，包括稱剛開完會，約5分鐘會到達。其後又要求她自拍，女事主大感不惑為何要自拍，但最終亦應對方要求傳送了一張自拍照，然而賣家稱一個「靚」字後便音訊全無。

賣家收到女事主自拍照，稱「靚」後便音訊全無。（threads圖片）

女事主回想事件後，認為對方是想騙她入數但不果，於是便「整蠱」她，約她到偏遠地方作交易，而要求自拍就是想她證明已到達交易地點，藉此證明整蠱成功。她坦言，經過此事後不會再用facebook marketplace交易，「其實網上交易都係講個信字，不過見到平得過份就唔好上當。」又指於Threads發文是因為當下「太嬲」，同時亦想大眾小心提防騙徒。