荃灣路新行車橋連續3日撞車　政府：已增加指示牌　持續審視情況

自本周日（12日）荃灣路往九龍方向的新行車橋正式開通，至今（14日）3日以來，荃灣路相同位置連續3日接連發生交通意外。《香港01》就意外頻生是否有宣導及指示不足問題查詢有關部門，政府發言人回覆指已安排在荃灣路增加道路標記及路面指示，並會持續審視最新的交通情況作適時安排。



今（14日）早8時許，荃灣路往九龍方向又發生車禍，現場交通擠塞。（Ka Lok Fong圖片）

政府發言人回覆記者查詢，指荃灣路新行車橋啟用前，路政署已聘請獨立顧問進行道路安全審查，確認現行道路指示足夠清晰。新橋投入使用後，路政署聯同運輸署因應個別駕駛者於新路啟用初期未完全適應最新交通安排，已安排於荃灣路適當位置增加道路標記及額外臨時交通指示牌，並將會持續審視最新情況作適時安排。

因應個別駕駛者於新路啟用初期未完全適應最新交通安排，路政署聯同運輸署經審視最新情況後，已安排於荃灣路適當位置增加道路標記及額外臨時交通指示牌，進一步提醒駕駛者新建行車橋啟用後的交通安排，並會持續審視最新的交通情況作適時安排。

而根據網民的圖片及實地環境，荃灣路涉事路段地面，其實已經有道路標記寫著「祇往觀塘、荔枝角、旺角」。

根據網民的圖片，荃灣路涉事路段地面其實已經有標記寫著「祇往觀塘、荔枝角、旺角」。（Kwan Hing Wong圖片）

荃灣路涉事路段地面其實已經有標記寫著「祇往觀塘、荔枝角、旺角」。

新路開通3日 荃灣路連續3日發生交通意外

今日（14日）早上8時，荃灣路往葵涌方向半小時內發生3宗交通意外，涉及最少7部車，一人輕傷。早上8時24分，兩部私家車在上述路段快線相撞，事件中無人受傷，但其中一車冒煙。3分鐘後，同一方向有4車「串燒」相撞，同樣無人受傷；至8時30分有私家車失事，一人頸痛。

本周一（13日）上午近9時上班時段，荃灣路快線往九龍方向有3車連環相撞，私家車頭玻璃碎裂，安全氣袋彈出。私家車司機事後在現接受警員調查。涉事車輛其後由拖車運走，一人受輕傷，無須送院。

本周日（12日）中午12時10分，警方接報，荃灣路近永得利廣場對開，有4車相撞，包括3輛私家車及1輛的士。當時4車沿荃灣路往九龍方向行駛，因前車收慢，導致後車收掣不及撞上。事件中一名私家車男乘客報稱胸口不適，由救護車送往瑪嘉烈醫院治理。

警方到場處理。（車cam L（香港群組）影片截圖）

本周日（12日）清晨4時許，即新路段正式啟用前，有一輛的士駛至涉事新路段一個分岔位懷疑自炒，橫亘路中。有網民懷疑是駕駛者未有留意有新路段將會開通，所以駛至時發生意外。

今日（12日）清晨4時許，有一輛的士在涉事新路段前的一個分岔位自炒。

路政署表示，連接荃灣路（往九龍方向）快線到葵涌道的新建單線行車橋，將在7月12日上午6時啟用，以紓緩葵青交匯處上斜路交通擠塞的情况。（路政署提供）

本周日（12日）上午6時，當局正式啟用、連接荃灣路（往九龍方向）快線到葵涌道的新建單線行車橋。路政署表示，新路段開通後，由葵青交匯處上斜路的車輛，將無需切線進入荃灣路慢線；荃灣路快線的車輛，將可直接經新橋前往葵涌道。該路段將由原來「4線入，3線出」提升至「4線入，4線出」，提升交通容量，改善附近一帶的交通情况。

路政署提醒駕駛人士盡早選定行車線。在最右方的新橋只通往觀塘、荔枝角及旺角等目的地，並將不能經9D出口前往3號幹線。如需經3號幹線前往尖沙咀、香港（西）及大嶼山等，應沿用原有的荃灣路天橋，並靠左行駛。