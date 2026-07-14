旺角MMA｜黑衣男疑曾推撞被捕消防員妻子　被捕調查後獲准保釋

上周六（11日）在旺角星際城巿發生的推撞事件，警方先後以涉嫌普通襲擊拘捕48歲休班消防員及34歲男子，其中消防員早前已獲准保釋；今日（14日）警方稱34歲男子亦已獲准保釋候查，8月上旬向警方報到。



戴綠帽中年男子手指指向黑衫年輕男步步進逼，大喝「人多梗係逼㗎啦！你做咩撞返轉頭先！」。（IG@ng_101229）

旺角星際城市推撞爭執 中年男女推撞年輕情侶逼道歉

有網民於上周六（11日）在IG發布影片，顯示旺角星際城市有一對中年男女與一對年輕男女因碰撞問題爭執，並標籤「狂野大叔」、「郁手」。

影片長23秒，雙方正在扶手電梯出入口位置爭執，紫衫中年女子大聲表示：「我無逼到喎！咁你唔讓我先？」戴綠帽中年男子則手指指向身穿黑衫的年輕男子，並步步進逼，大喝：「人多梗係逼㗎啦！你做咩撞返轉頭先！」黑衫男以身體護着女友後退，女友被嚇到不斷尖叫。

戴綠帽中年男子手指指向黑衫年輕男步步進逼，大喝「人多梗係逼㗎啦！你做咩撞返轉頭先！」。（IG@ng_101229）

綠帽大叔喝斥：躝啦！ 男以身護女友離開

這時紫衫女咆哮：「你講咗對唔住先啦！」黑衫男回應說：「對唔住。」但綠帽男隨即大力推黑衫男，並大聲喝罵：「對唔住就走啦！躝啦！」黑衫男的女友再次被嚇到尖叫。雙方一度對峙，其後綠帽男再撞開黑衫男呼喝「走！」紫衫女附和說：「走啦！」最終黑衫男女離開。

戴綠帽中年男子手指指向黑衫年輕男步步進逼，大喝「人多梗係逼㗎啦！你做咩撞返轉頭先！」。（IG@ng_101229）

事件曝光後，警方於翌日（12日）以涉嫌普通襲擊，拘捕一名48歲本地男子，他已獲准保釋候查。調查顯示，被捕人及其妻子懷疑在7月11日，於旺角山東街47號至51號一商場，與一對男女因身體碰撞發生爭執，其間被捕人懷疑曾以手推撞該名男子，案件交由旺角警區刑事調查隊第八隊跟進。

消息稱，有人在警署取口供時聲稱，懷疑該名黑衣男蓄意撞向自己，因而犯案。警方經調查後拘捕黑衣男，懷疑他於案發前，曾經與該名48歲男子的46歲妻子碰撞，引發後來的口角及推撞。

而消防處回覆《香港01》查詢，確認有關片段中的綠衣男子為消防處屬員。據了解，該屬員休班期間與其妻子行經涉事地點時，疑因妻子被一名男子觸碰，繼而與對方發生爭執。事後，該屬員陪同妻子主動前往警署報案，並向警方交代事件及提供資料協助調查。經警方初步調查後，該屬員因涉嫌干犯刑事案件被捕。由於警方已對案件展開調查，消防處沒有其他資料補充。