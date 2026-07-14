荃灣路新路通車3日頻生車禍　專家分析撞車原因　倡兩招提前指示

自本周日（12日）荃灣路往九龍方向的新行車橋正式開通，惟啟用至今（14日）連續3日發生多宗交通意外。《香港01》訪問道路安全議會成員、中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培，他拆解了荃灣路塞車與意外頻生的關鍵因素，正是快線位置開闢新支路「非常不符合司機的既定駕駛習慣」，並提出改善建議。



荃灣路涉事路段地面其實已經有標記寫著「祇往觀塘、荔枝角、旺角」。

新路口需選擇路線而慢車 易造成後車收掣不及

李耀培指出，荃灣路新行車橋在最右邊的快線位置開闢新支路「非常不符合司機的既定駕駛習慣」。他舉例指，全段屯門公路的右邊一般而言都不會有路口落斜或轉線，未習慣新交通路線的司機在快線行駛時，易因新路口需要選擇路線而慢車，繼而造成後車收掣不及，導致追尾意外。

雖有地面指示 惟車多繁忙 易被前車遮擋

至於新路口的路面指示問題。李耀培表示，雖然觀察到地面有寫上通往「祇往觀塘、荔枝角、旺角」等字眼，但地面指示在車多繁忙時，司機的視線可能被前車遮擋，根本看不到地面文字。現時唯一的路牌指示，要到臨近新路口位置才看到。

根據網民的圖片，荃灣路涉事路段地面其實已經有標記寫著「祇往觀塘、荔枝角、旺角」。（Kwan Hing Wong圖片）

倡屯公往荃灣路增建龍門架 選擇行車線前600碼設臨時指示牌

李建議，政府在屯門公路落斜往荃灣路及葵涌路口前，增建龍門架提前指示會是最優解，惟考慮造價及建設需時，他建議署方在選擇行車線前600碼開始，設置多個清楚列明「靠右線只准前往旺角、荔枝角及觀塘」的黃色臨時指示牌，放置於快線邊的路中石壆上，讓司機及早做好切線決定是目前最快、最有效減少意外及塞車的權宜之計。

對於有網民建議加設雙白線以規範車輛切線，李耀培認為此舉並非對症下藥，指若指示牌不清晰，司機在雙白線前仍會猶豫慢車，同樣會造成塞車。

路政署表示，連接荃灣路（往九龍方向）快線到葵涌道的新建單線行車橋，將在7月12日上午6時啟用，以紓緩葵青交匯處上斜路交通擠塞的情况。（路政署提供）

本周日（12日）上午6時，當局正式啟用、連接荃灣路（往九龍方向）快線到葵涌道的新建單線行車橋。路政署表示，新路段開通後，由葵青交匯處上斜路的車輛，將無需切線進入荃灣路慢線；荃灣路快線的車輛，將可直接經新橋前往葵涌道。該路段將由原來「4線入，3線出」提升至「4線入，4線出」，提升交通容量，改善附近一帶的交通情况。

路政署提醒駕駛人士盡早選定行車線。在最右方的新橋只通往觀塘、荔枝角及旺角等目的地，並將不能經9D出口前往3號幹線。如需經3號幹線前往尖沙咀、香港（西）及大嶼山等，應沿用原有的荃灣路天橋，並靠左行駛。