手機碰瓷黨｜扮被撞跌電話索維修費　52歲男落網　警檢爆MON手機

騙徒詐騙手法層出不窮，有網民近日在社交平台發帖，圖文並茂稱遇到「手機碰瓷黨」新型騙局，對方會故意碰撞，再以手機被撞跌爆裂為由，索取高昂維修費。事主指自己提出報警，成功嚇退騙徒，幸保不失。



據了解，警方自去年起已接獲多宗同類報案，涉款數百至數千元。屯門警區人員經調查後，今午（16日）在屯門區，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕一名52歲本地男子，他正被扣查。



警方就手機碰瓷黨騙案，在屯門拘捕一名52歲男子。（資料圖片）

警方於2025年7月至2026年1月，接獲多名市民報案，案件分別在全港多區發生。屯門警區刑事調查隊第四隊人員經深入調查及翻查大量閉路電視紀錄後，鎖定懷疑涉案52歲本地男子，今日將他拘捕。

初步調查顯示，被捕男子懷疑與多宗發生於上述期間的同類案件有關，涉及九龍及新界多個警區。警方在行動中檢獲被捕人犯案時身穿的衣物，及一部屏幕嚴重破損的手機，懷疑為其用作行騙的工具。

早前有網民在社交平台發帖，附上圖片，指騙徒看到有人「邊走路邊打電話」，會故意靠近碰撞，「你不論怎麼躲閃也會碰到他」，然後會把手機掉地上，再以手機被撞跌損毀為由，索取高昂維修費。（Facebook群組「揭穿騙案 - 香港騙案關注組」）

警方提醒市民，如遇到同類可疑情況，應保持警覺，切勿即時賠償及必要時立即報警求助。警方重申，「以欺騙手段取得財產」屬嚴重罪行。根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條，一經定罪，最高可判處監禁10年，市民切勿以身試法。