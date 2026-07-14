警破倫敦金騙案拘9人涉款650萬　騙徒專揀投資失利者「二次傷害」

警方東九龍總區瓦解一個活躍於觀塘商廈的「倫敦金」詐騙集團。該集團涉嫌針對曾投資失利的市民進行「二次傷害」，訛稱受害人多年前在其他投資公司有閑置倫敦金，只需繳付有限資金及簽署第三方授權書，便可在短期內取回利潤。據了解，案件涉及最少6名受害人，合共損失約650萬元，當中單一受害人最大損失金額高達370萬元。



調查亦發現，有集團成員涉嫌利用個人戶口，清洗高達1,000萬元的犯罪得益。行動中，警方共拘捕9名男女，包括主腦和骨幹，涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」。警方正追查騙款下落及資金流向。



詐騙集團先透過電話問卷取得個人資料，並特別針對以前曾投資倫敦金失利的市民，進行二次傷害。（左朗星攝）

警方今年5月接獲市民報案，指自己誤墮「倫敦金」騙局。調查鎖定詐騙集團，他們透過成立註冊公司，及租用一個位於觀塘商業大廈、佔地1,500呎的辦公室作幌子，進行詐騙活動。

騙從使用大量投資術語引受害人上當

詐騙集團先透過電話問卷取得個人資料，並特別針對以前曾投資倫敦金失利的市民，進行二次傷害。騙徒會訛稱受害人多年前在其他投資公司有閑置倫敦金，因近年金價上升，戶口內已累積可觀盈利。

騙徒起初報稱，受害人只需繳付有限資金及簽署第三方授權書，便可在短期內取回利潤。惟當受害人繳交第一筆騙款後，詐騙集團便以不同形式拖延，包括清繳存倉費、追加保證金、繳付稅項等，以及大量投資術語，繼而不斷向受害人索取更多金錢。據悉，有關辦公室營運超過一年，僅收取現金作騙款。

警方派出探員喬裝成受害人與騙徒接觸，突擊搜查涉事虛假投資公司，及多個嫌疑人住所，拘捕9人。（左朗星攝）

八旬婦失370萬 警及時阻部分受害人交款或借貸交騙徒

警方調查後，相信該公司宣稱的投資根本不存在。目前警方已成功聯絡到多名受害人，涉及騙款金額由十幾萬至數百萬不等，而單一最大金額高達370萬。據悉，受害人為一名80歲退休老婦。

調查過程中，警方成功阻止一名受害人，將290萬元現金交予騙徒；並阻止另一名受害人進一步向財務公司借貸支付款項。

經警方深入調查後，東九龍總區科技及財富罪案組今日（14日）採取拘捕行動，派出探員喬裝成受害人與騙徒接觸，蒐集足夠證據，時機成熟下，突擊搜查涉事虛假投資公司，及多個嫌疑人住所，以「串謀詐騙」及「洗黑錢」兩罪，拘捕9人，包括8男1女，年齡介乎23至43歲，被捕人士分別報稱為銷售員、文員及業務經理，他們包括集團主腦及多名骨幹成員，現正被警方扣留調查。警方行動仍在進行中，稍後或有進一步拘捕行動。

警方搜出大量貴金屬客戶投資同意書，收取款項單據，記錄超過1千個電話號碼，用來撥出推銷電話的電話紙、不同詐騙劇本。調查發現，部份集團成員於去年至今，涉嫌以個人戶口清洗高達1千萬犯罪得益。

警以「串謀詐騙」及「洗黑錢」兩罪，拘捕9人，包括集團主腦及多名骨幹成員。（左朗星攝）

警惕現金交收、私人或第三方轉帳 向自稱投資顧問提高警覺

警方提醒市民，「倫敦」買賣在香港是不受監管的投資活動，意味為投資者進行買賣的公司及經紀，毋須持牌或具任何專業資格，騙徒容易有機可乘。 當市民投資該類高風險的活動時，要格外小心，並應選取信譽良好的投資公司進行交易。

正規投資公司不會要求客戶只用現金交收，所有合法投資交易均應透過公司名下銀行戶口進行轉賬，款項往來有清晰紀錄及可供核實。若對方要求「現金交收」、「存入私人戶口」或「轉帳至第三方賬戶」。

另外，市民若收到來源不明電話，或遇到自稱為投資顧問的陌生人，聲稱可幫忙賺取一筆可觀盈利，並要求付款，投資時應了解項目如何運作，請立即提高警覺，不要輕信對方片面之詞，或被對方催促而作出不理性決定。市民能與身邊家人朋友商量，亦可向專業人士查詢或自行查核對方所提供資料。

如市民懷疑自己墮入相關倫敦金投資騙案，請致電東九龍總區科技及財富罪案組第3A隊進行查詢，電話3661 0109。如懷疑受騙，市民亦可致電警方24小時防騙熱線18222查詢，或使用防騙伺服器去查核對方資料。