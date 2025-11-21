空殼公司招文員氹投資倫敦金呃4人$100萬　警拘4人檢逾500份履歷

警方昨日（20日）展開代號「領戰者」反詐騙行動，打擊一個本地詐騙集團，以招聘為幌子，誘騙求職者進行高額倫敦金投資，至少4人受騙，涉款超過100萬元。人員以涉嫌「串謀詐騙」拘捕2男2女主腦及骨幹，檢獲多達539份求職履歷。



據了解，其中一名受害人為70歲老婦，欲重投社會「搵外快」而應徵，起初獲告知公司從事首飾、金飾生意，入職後卻只叫她不斷「計數」，繼而有做媒人的「同事」游說她下載平台投資，她輸錢後不斷加錢平倉，每次加約5至10萬元，一個月內被騙近47萬元。警方行動期間，亦在涉案公司發現兩名新求職者，及時阻止他們受騙。



行動中，警方檢獲13部電腦，逾500多份求職履歷，並凍結該公司户口內的12萬元。（陳浩然攝）

中區警區重案組第二隊偵緝督察黃展浩指，近日接獲市民舉報，指有公司在今年9月至10月期間借網上招聘，在受害人加入公司後「巧立明目」誘使他們投資，騙取金錢。該公司透過招聘平台刊登職位廣告，聲稱以港幣1.7萬至2.3萬元月薪聘請全職文員，或時薪60至120元聘請兼職文員。

應徵過程中，求職者會被通知有7天試用期；詐騙集團成員會旁敲側擊，了解求職者的財政狀況，藉此篩選潛在受害人進行詐騙。騙徒之後會游說求職者下載一個虛假交易平台，要求將金錢存入詐騙公司的銀行户口，以開設虛假的投資戶口進行投資，同時要求簽署投資授權書等開户文件。

當受害人發現戶口資金所餘無幾，騙徒便會訛稱其投資失利，若想取回本金，就額外支付30萬至50萬元才能「解鎖」戶口。若求職者拒絕開戶，騙徒便會以「試用期不達標」為由將其解僱。黃展浩指，警方經調查後發現，該間位於上環的詐騙公司，過去數月已成功詐騙最少4名受害人（27至70歲），損失由5萬至47萬元不等，總損失金額超過100萬元。

據悉，該公司運作近7個月，期間製作假APK檔，模仿正規倫敦金交易平台的介面及標誌。有受害人在下載正版平台後，發現無法登入，始驚覺受騙。

中區警區經情報分析及深入調查，迅速鎖定集團主腦及骨幹成員，並於接報後兩日展開拘捕行動。昨日派員於詐騙公司附近埋伏，趁成員進出單位時，成功在詐騙公司及住所拘捕4人，包括兩名主腦，一人有黑社會背景，為詐騙集團負責人及銀行户口持有人；另一人則負責扮演面試經理，向求職者進行面試考核；另外兩人則為骨幹成員，負責作媒人，佯裝自己已經成功透過倫敦金投資賺取高額回報，從而遊說求職人士進行投資。

行動中，警方在涉案公司發現兩名新求職者，及時阻止他們受騙。黃展浩又稱，人員在公司內檢獲多達539份求職履歷，相信為曾經面試的潛在受害人，警方已聯絡相關人士作出提醒；另外，人員亦檢獲13部電腦、5部手提電話及一批文件，即場檢查後，發現沒有任何真實投資交易記錄，證明該公司為空殼公司，無實際營運，並已成功凍結相關公司戶口內約12萬元。警方相信，是次行動已成功瓦解該詐騙集團。

中區警區情報組偵緝督察留芷君表示，在是次案件中，騙徒正是藉着廣大市民急於求職以及「搵快錢」的心理進行詐騙。適逢即將來臨的聖誕節及農曆新年長假期，警方預計不少學生與年輕人會於此期間尋找兼職工作。

警方呼籲求職者，在尋找工作的過程中，應特別留意月薪或時薪異常高但對學歷及經驗要求極低的招聘廣告，並宜事先查證公司的背景、業務性質、實際規模及營運狀況。若發現實際工作內容與招聘廣告描述明顯不符，應立即提高警覺。

同時，求職者必須對招聘單位提出的任何可疑要求保持高度警惕，尤其涉及違法行為、要求預先付款或轉帳、進行任何形式投資、聲稱低風險高回報的投資計劃，或要求下載來歷不明的手機應用程式或軟件，上述情況均極可能為詐騙陷阱，市民應保持懷疑態度，切勿輕易提供個人資料或轉移金錢。如有疑問，應立即向警方求助。

警方重申，干犯串謀詐騙罪、欺詐罪，均屬非常嚴重的刑事罪行，一經定罪，最高可判處監禁14年，市民勿因一時貪念鋌而走險。如果懷疑受騙，請立即致電警方24小時熱線防騙易18222查詢，當遇上可疑電話號碼、銀行賬戶，亦可以透過警方推出的防騙視伏App進行搜尋，以評估詐騙風險，免墮陷阱。