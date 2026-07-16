涉安排顧客美容訛稱去疣呃醫保11萬　警搗詐騙集團拘14人包括醫生

警方昨日（15日）搗破一個利用美容中心進行保險詐騙的犯罪集團，拘捕14人，其中包括美容中心職員、註冊醫生、保險代理及保險索償人，他們涉嫌於去年10月至11月期間串謀詐騙保險公司，涉及9宗虛假醫療保險索償，涉款約11.4萬元。



根據調查顯示，有保險從業員會安排顧客到指定美容院接受療程，並訛稱有關人士接受了符合保單保障範圍的治療，包括去疣、膿瘡引流等手術，騙取醫療保險；但實際上只是進行打去光針、拉皮等著通美容療程，並不屬於保險保障範圍內。



據了解，被捕的兩名醫生中，其中一人牽涉早前一宗「新型碰瓷黨」案件。

商業罪案調查科訛騙調查組高級督察劉兆寶（左）及香港保險業聯會行政總監劉佩玲（右）交代案情。（梁偉權攝）

保險員安排做顧客美容療程 訛稱接受去疣、膿瘡引流等手術呃保險

商業罪案調查科訛騙調查組高級督察劉兆寶稱，警方在較早前接獲報案，指有人利用虛假的醫療證明（即醫生紙），向保險公司索取醫療保險賠償。商業罪案調查科接報後隨即展開深入調查。根據調查發現，有保險從業員會安排索償人去指定的美容中心接受治療。之後美容中心的醫生涉嫌會簽發一些內容失實的醫療證明以及收據，訛稱索償人因為醫療需要接受手術，例如割疣、膿瘡引流等等。

但警方發現，其實他們實際上在美容院只是接受一些醫學美容治療，例如水光針注射、去斑治療、電波拉皮等等。劉兆寶指，這些手術根本不屬於醫療保險應該保障的範圍內。

該犯罪集團會安排顧客到指定美容院接受療程，並訛稱有關人士接受了符合保單保障範圍的治療，包括去疣、濃瘡引流等手術，以騙取醫療保險。（警方提供）

求診日索償人及醫生均身處外地 醫療證明真確性存疑

此外，警方亦發現，在部分醫療證明上求診的日子，醫生或者索償人根本不在香港境內。有關醫療紀錄和醫生紙的真確性存在疑點。其後，保險從業員會幫助索償人向保險公司遞交這些虛假的醫生證明、收據以及索償文件等等，去騙取他們的醫療保障。每一宗索償的金額由數千元去到兩萬元不等。

美容中心一年間交200宗保險索償申請 涉款逾200萬元

此外，警方主動向多間保險公司索取相關文件作進一步調查，發現涉案美容中心於2025年6月至2026年4月營運期間，曾向多間保險公司提交約200宗保險索償申請，涉及賠償金額超過200萬港元。警方稱，現正積極分析及審視相關文件，以確定是否涉及更多可疑保險索償個案。

行動中，人員拘捕3男11女（19至69歲），涉嫌「串謀詐騙」。被捕人士包括兩名美容中心職員、兩名註冊醫生、3名保險代理及7名保險索償人，他們涉嫌於2025年10月至11月期間串謀詐騙保險公司，涉及九宗虛假醫療保險索償，涉款約11.4萬港元。人員同時搜查涉案美容中心及各被捕人士住所，檢獲多部手提電話、電腦及相關文件作進一步法證檢驗。所有被捕人士現正被扣留調查。

行動中，人員搜查涉案美容中心及各被捕人士住所，檢獲多部手提電話、電腦及相關文件作進一步法證檢驗。所有被捕人士現正被扣留調查。（梁偉權攝）

香港保險業聯會行政總監劉佩玲表示，「疣」是一個感染性病毒。基本上醫療保險，如果真是有醫療需要去除疣的話，是可以作出賠償的；但假借「打疣」或者去膿瘡這個名目，然後做一些美容程序，這些絕對不是醫療保險可以賠償的項目。

劉佩玲續指，根據調查顯至，香港最常見的十種手術，打疣是佔了第二和第三位。佔了頭十位的九萬多個個案裡面將近三成，有兩萬多宗。這個比例其實在世界罕見，即是香港人打疣的情況很嚴重，亦不排除，這些個案裡面包含用來詐騙保險、做美容程序的個案。

此外，數據亦顯示，香港的醫療開支在疫情之後，，至2023年上升了六成。由2019年到2023年，四年間上升了六成，即每年增加了15%。如果醫療開支持續增加下去，情況不改變的話，五年之後會增加一倍，十年之後可能會增加幾倍。這些不是大眾可以負擔得到的。劉佩玲稱，如果醫療花費太嚴重，保險公司無計可施之下就只能加保費。這就會令現在全香港四百多萬個已經投保醫療保險的人，要交很昂貴的保費。

劉佩玲呼籲市民，切忌為了貪小便宜，聽信任何人的誘惑，無論他是中介人、醫護人員還是服務供應商，不要利用保險去做一些不當的美容程序，因為是屬犯法行為。

警方提醒市民，任何人士如提交虛假資料、虛假醫療證明或隱瞞事實，以騙取保險賠償，均可能觸犯「串謀詐騙」或其他相關罪行。一經定罪，最高可判監禁14年。警方亦呼籲醫護人員、保險中介及市民切勿參與任何保險詐騙活動，切勿因一時利益而以身試法。