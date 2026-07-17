國安處搜旺角兩獨立書店｜涉煽動罪被捕5人　獲保釋候查

國安處人員前日（15日）搜查旺角兩間獨立書店，以涉嫌違反《維護國家安全條例》第24條「出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為罪」拘捕5人。涉案2男3女分別被帶到警署，扣留調查後已獲准保釋候查。



5名被捕男女據悉為旺角西洋菜南街「留下書舍」及「田園書屋」的相關人士。



警員在旺角「留下書舍」拘捕一名女子，現場消息指她為「留下書舍」店員，被押走時戴上手銬。（左朗星攝）

「留下書舍」位於旺角西洋菜南街288號的唐樓單位。據了解，警方便裝調查人員周三下午2時已入內調查，至傍晚近6時，警員帶走一名書店職員，以及大量證物。

警方國安處搜查旺角「留下書舍」，帶走多箱證物。（左朗星攝）

+ 3

此外，位於西洋菜南街56號的「田園書屋」，同日下午時份亦有便衣警員上樓搜查，帶走一人及多箱證物。

田園書屋疑被警方國安處搜查。(梁偉權攝)

香港海關早前在一批由境外寄到香港的貨物中，發現「具煽動意圖」的書籍。經調查後，警務處國家安全處，在7月15日採取行動，於旺角區搜查兩間店舖，拘捕3名女子（30歲至59歲）、及2名分別37及57歲男子，涉嫌違反《維護國家安全條例》第24條「出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為罪」，並於現場檢取一批涉案的具煽動意圖的書籍。

據了解，旺角「田園書屋」疑被警方國安處搜查，書店7月15日傍晚已落閘。（梁偉權攝）

警方調查顯示，該5名被捕人涉嫌於店舖內展示具有煽動意圖的物品，以及出售具煽動意圖的刊物，內容包括「煽動他人引起對香港特區政府、司法機構及執法部門的憎恨」。5名被捕人現已全部保釋候查，警方提醒市民，「出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為」屬嚴重罪行，首次定罪可被判處監禁七年，市民切勿以身試法。