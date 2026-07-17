無業爆竊匪盜元朗店舖及車輛$1600　警查天眼5小時閃電拉人

元朗有商場商舖、攤檔及車輛連環遇竊，警方調查發現共有一間店舖和一部車合共被盜去1,600元現金。探員在接報5小時內閃電破案，拘捕涉案39歲無業男子。他將被落案起訴相關罪行，明日（18日）提堂。



元朗有商場內的商戶及停車場內車輛遇竊，警方5小時內拘捕疑犯，元朗警區刑事調查隊高級督察林靈珊交代案情。（王譯揚攝）

警方昨日（16日）早上，接獲元朗區一商場內的店舖職員報案，指店舖內的收銀機有被撬痕跡，經點算後發現被盜去1,000元現金。

警方接報到場調查，包括翻查商場內的閉路電視片段，發現一名男子在店舖未營業時，走入收銀櫃枱一帶位置爆竊。及後，賊人走入另外3個攤位商店的櫃枱爆竊，經各攤位商店職員點算後，並沒有發現有財物損失。

賊人其後再到商場停車場，用手拉不同私家車的車門，其間賊人成功登上3輛未有鎖門的車搜掠。 警方隨後聯絡相關車主，經點算後，其中一架車發現失竊了600港元現金，另外兩架車未有發現損失。

經以上的調查後，警方迅速鎖定賊人身份、衣著和逃跑方向，最終在接報後5小時內，在元朗區拘捕涉案39歲姓李無業本地男子，罪名包括「爆竊」、「車內盜竊」及「企圖車內盜竊」，並檢獲他犯案時身穿的衣著。案件交由元朗警區刑事調查隊第7隊跟進，被捕男子正被扣留調查，將被暫控相關罪行，案件明早（18日）於屯門區裁判法院提堂。

元朗有商場內的商戶及停車場內車輛遇竊，警方5小時內拘捕疑犯，元朗警區刑事調查隊高級督察林靈珊交代案情。（王譯揚攝）

元朗警區刑事調查隊高級督察林靈珊表示，今次案中賊人的目標，都是開放式攤位式、保安措施較低的商户，以及未有鎖好門的車輛。警方呼籲商戶時刻提高防盜意識及做好防盜措施，包括鎖好貴重財物，避免於店舖內存放大量現金，並應於店舖內加裝警報系統或閉路電視以作防盜用途。車主亦應盡量避免於車內存放現金或貴重財物，離開時亦需要確保車輛鎖好，防止不法之徒有機可乘。

警方重申，「爆竊」及「車內盜竊」屬嚴重罪行，根據《盜竊罪條例》，一經定罪，最高刑罰分別為監禁14年及10年，市民切勿以身試法。