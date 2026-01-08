荷蘭西班牙海運入口嬰兒汽車座椅藏$1800萬氯胺酮　2男1女被捕

海關於去年12月在兩個經海運入口的拼裝貨櫃，發現報稱為嬰兒汽車安全座椅的底部，藏有市值約1800萬元的氯胺酮。其後人員再深入調查，分別在天水圍及上水截獲提取貨物的3名男女，包括一名販毒集團的骨幹成員。3人被控企圖販運危險藥物，其中一人被加控販運危險藥物，案件明日將於屯門裁判法院提堂。



人員檢獲1800萬氯胺酮。（黃偉民攝）

港口及海域科貨櫃貨物檢查組署理高級督察劉芷欣表示，早前港口及海域科人員透過風險評估及資料分析，揀選一個由荷蘭入口的40呎海運拼裝貨櫃，該貨櫃有9批不同種類的貨物。12月16日，人員在葵涌海關貨櫃大樓對貨櫃進行檢驗，經過仔細檢查及點算，發現16箱報稱載有汽車頭枕及嬰兒汽車安全座椅的貨物，當人員進行X光檢查，X光片顯示其中5箱座椅的內層藏有一包包綠色可疑物，引起懷疑。

X光片顯示其中5箱座椅的內層藏有一包包綠色可疑物，引起懷疑。（黃偉民攝）

人員打開紙箱，發現每箱分別有一張嬰兒汽車安全座椅，均由真空膠膜精美包裝。拆開包裝後，人員發現座椅底部有被重新粘貼過的痕跡，並有黑色膠紙包封住。人員需要用不同工具輔助𠝹開座椅底部進行檢查，發現裏面注滿膨脹膠，再𠝹開膨脹膠，內裏藏有多包用黑色膠紙封好的懷疑氯胺酮。人員總共在5張座椅檢獲總共55包懷疑氯胺酮，約重15.6公斤，市值約770萬。

嬰兒汽車安全座椅底部藏有毒品。（黃偉民攝）

人員對案件進行詳細及深入分析，包括追蹤線索，並迅速鎖定一個由西班牙入口的40呎海運拼裝貨櫃，該貨櫃載有13批不同種類貨物，人員對其中一批報稱載有嬰兒汽車安全座椅、座位冚及電單車頭盔的貨物進行檢驗。12月19日，人員在12箱嬰兒汽車安全座椅貨物的X光檢查，發現其中10箱座椅的內層被挖空收藏毒品。人員檢獲總共87包懷疑氯胺酮，約重20.6公斤，市值約1020萬元。

海關毒品調查科毒品調查第三組高級調查主任梁開業表示，人員鎖定一個位於天水圍的物流倉庫，並部署展開監控遞送行動。1月6日下午，兩名男女到物流倉庫提取貨物，女子負責登記及提貨，而男子負責安排提貨之後的物流運輸。完成簽收後，二人隨即指示貨車司機將貨物搬上貨車，人員見時機成熟，上前截查該名貨車司機及拘捕一名35歲報稱無業的男子及31歲報稱侍應的女子，二人分別收取3萬及5000元作取貨報酬。

人員在上水公共停車場附近進行第二階段監控遞送行動，一名本地男子在貨物附近不斷徘徊，更將貨物拆開。其間一輛貨車到達，當男子正欲將貨物搬上貨車，人員隨即截查貨車司機及拘捕該名42歲報稱無業的男子，收取3萬元的取貨報酬，進一步調查相信他是販毒集團的骨幹成員，並與上述荷蘭入口的毒品案有關。

港口及海域科貨櫃貨物檢查組署理高級督察劉芷欣（右）及海關毒品調查科毒品調查第三組高級調查主任梁開業（左）。（黃偉民攝）

事件中，兩名貨車司機均獲釋。3名被捕人被控企圖販運危險藥物，其中42歲男子被加控 一項販運危險藥物，案件明日（1月9日）將於屯門裁判法院提堂。

海關指出，雖然兩宗案件的發貨地不同，但販毒集團費盡心思，利用巧妙手法，以座椅內層收藏毒品，包裝手法亦更近一步，充分利用座椅內部空間收藏毒品，再注滿膨脹膠作固定，最後貼上同等物料的黑色膠紙封住缺口，再扮作正常座椅混雜在其他合法貨物中，以逃避人員檢查。

今次事件由於有22批不同種類貨物，需要較長時間徹底檢查。另外，販毒集團嘗試利用正當物流公司地址作收貨地，企圖擾亂人員行動部署，亦提升調查難度。

海關相信本次事件成功從源頭打擊毒品，阻止毒品流入市面。海關呼籲物流業界人士，如遇上新客戶應特別提高警覺，尤其是僅靠電郵或其他通訊軟件聯絡，以免被販毒分子被利用作運毒工具。