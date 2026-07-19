筲箕灣停水｜水務署：漏點於電車路一帶　無湧水至路面難發現

筲箕灣一帶今早（19日）突發食水供應受阻，區內居民及商戶大受影響。大批市民陸續到水務署設署水車的地點排隊取水，亦有市民到附近山邊取水應急；不少食肆因缺乏食水而被迫暫停營業。直至今日下午2時41分，警方接報指筲箕灣道及新成街交界，有一條18吋食水管道破裂。《香港01》趕至現場視察，發現有水務署工程人員正在搶修中。



水務署表示，由於是次事故並無湧水至路面，調查難度大大增加。工程團隊目前已經鎖定漏點，並展開挖掘工作，望盡快維修及恢復供水。維修工程期間，工程人員或需關閉水掣，屆時影響範圍可能出現變化，估計逾1萬戶市民受影響。



水務署今午4時見記者時表示，因無湧水至路面，尋找漏點較為困難。（林振華攝）

水務署今午4時見記者時表示，今早約6時，水務署電話中心接獲市民報告，指筲箕灣出現無水或水壓轉弱的情況。署方隨即安排臨時供水，同時派員到現場偵查。

水務署總工程師表示，是次供水管道的漏水問題較為複雜，懷疑涉事的是一條直徑較大、主要供應食水予筲箕灣一帶的鋼管。一般情況下，若出現停水或爆水管，積水會湧出路面。但是次事故則無出現上述情況，懷疑漏出的食水在地下經由雨水渠直接流入大海，大大增加調查的難度。工程人員沿路搜尋，透過測試附近供水網絡的壓力變化，判斷何處的水壓最弱；同時，使用機械人進行探測，並配合聲納措施，初步在筲箕灣電車路一帶發現漏點。

總工程師續指，由於該漏點位於一個交通繁忙的十字路口，且該處設有電車路軌，因此水務署已迅速與運輸署及警方協調，實施臨時交通改道措施。現時，署方已開始挖掘工作，希望發現具體漏水位置後，迅速進行維修，並盡快恢復供水，惟難估計何時恢復。

目前，筲箕灣道兩旁、耀東邨數座低層及明華大廈一帶供水受阻。維修工程期間，工程人員或需關閉水掣，屆時影響範圍可能出現變化，估計逾1萬戶市民受影響。工程人員經勘察後發現附近無其他工程，可以排除漏水因此所致，惟具體原因仍有待調查。

水務署人員正在搶修。(林振華攝)

在臨時供水方面，水務署署長黃恩諾表示，目前已調動12輛水車及100個水箱，並已派發1,000個臨時水袋。另外，考慮到其中兩個地方人流較多，亦已運送1萬支樽裝水到場，望解決市民燃眉之急；同時，署方呼籲市民勿取用山水。此外，水務署正與民政事務處、關愛隊及警務處緊密協調，互相配合。被問及「會唔會有機會成晚都冇水用？」署長指「我哋相信就唔會嘅」。

黃恩諾續指，涉事的管道屬於鑄鐵喉管，並已使用一段時間，不排除是喉管老化破裂，挖出喉管後會再作研究。他補充，鑄鐵喉管和石棉水泥管會隨老化而變得脆弱，「一爆就無乜預警」，水務署已計劃在未來數年陸續更換各區的老化喉管。

7月19日筲箕灣停水，有水車下午近一時到場。（朱子熙攝）