元朗童黨欺凌｜13歲中學男生疑遭同學糾黨圍毆勒索　警展開調查

元朗一間中學懷疑發生童黨欺凌案。Threads今日瘋傳帖文，指一名中一男生遭自稱有黑社會背景的同校同學，聯同多名同學及校外人士毆打，並勒索2.5萬元，導致受傷入院；帖文引起迴響，促校方及教育局徹查。警方證實接獲相關報案；《香港01》亦正就事件向涉事學校及教育局查詢。



元朗一間中學一名13歲男生，懷疑遭同學糾黨圍毆、恐嚇及勒索，其膝蓋出現一個失去表皮、呈鮮紅色的傷口，旁邊亦有多處紅腫。（Threads圖片）

帖文內容稱施襲者涉及7人，4人就讀中一、1人就讀中四，有人被指曾「撻朵」自稱黑社會成員。文中指，他們曾對男事主拳打腳踢及踢其背部，又向他吐口水及「拖鞋掌咀，兜巴星」。

帖文附上的照片顯示，受害男生膝蓋紅腫，出現一個失去表皮的鮮紅色傷口；其頭部有傷痕，背部亦有紅腫及瘀痕。文中亦透露，受害男生傷口仍感痛楚，情緒受困。

元朗一間中學一名13歲男生疑遭同學糾黨圍毆、恐嚇及勒索，其頸部有傷痕。（Threads圖片）

警方回覆《香港01》查詢表示，今日（6日）接獲報案，指一名13歲男童昨日（5日）曾和數人爭執，其後被襲擊、恐嚇及勒索，其間有人自稱三合會成員。該名男童身體多處受傷，其後自行前往醫院求醫，接受治療後已於同日出院。

案件經初步調查，列作「襲擊致造成身體實際傷害」、「自稱三合會成員」、「刑事恐嚇」及「勒索」，交由元朗警區刑事調查隊第五隊跟進，暫未有人被捕。