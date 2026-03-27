有片︱疑因爭女問題　秀茂坪少年遭童黨群毆　捱拳打腳踢近40下

《香港01》收到讀者一條影片，指本月中旬在秀茂坪近安秀道一梯間有多名童黨疑因爭女問題，毆打一名年約13歲的少年。影片長約1分08秒，可見片中至少有5名少年對一名身穿灰衣、戴上口罩的少年拳打腳踢近40下，另外亦有數名童黨圍觀，期間有不斷質問灰衫少年：「跟緊邊個呀？」、「有無X嘢（性行為）？」，灰衫少年依然連聲否認「無呀、真係無呀！」，惟無人理會，最終被多次拳打腳踢及粗言穢語侮辱，有人甚至「起飛腳」踢向其頭部。《香港01》正向警方查詢。



片中至少出現5年少年，正在對著一名身穿灰衣、戴上口罩的少年拳打腳踢。（讀者提供影片截圖）

片中甫開始，一名灰衫少年已瑟縮梯間一角捱打，雙手蓋頭。施襲的少年中，有一名身穿黑衫灰色長褲少年蹲下質問灰衫少年：「跟緊邊個呀？」，然後又質問：「有無X嘢（性行為）？……X乜X嘢呀？」灰衫少年連聲否認：「無呀！」、又指「無跟人！」

但黑衣少年沒有理會，繼續對他拳打腳踢。另外，旁邊有一名白衣少年用皮帶狀物體鞭打灰衫少年。灰衫少年繼續連聲否認：「無呀、真係無呀！」惟其他童黨沒有理會，對少年連施拳腳，有人邊打邊喊：「X你老X！」、有人甚至飛膝、飛腳踢向少年頭部。

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之後，有人將灰衫少年拖到地下，有人在旁嘻笑。5名少年圍在灰衫少年前方，蹲下質問下他：：「唔係話X嘢（性行為）咩？」灰衫少年抬起頭否認：「無呀，無講過，佢叫我嚟飲嘢。」影片到此結束。讀者向《香港01》表示，事件發生於本月中旬，涉事童黨疑因爭女問題，在安達邨向灰衫少年施襲。本報正向警方查詢。

今日（27日）《香港01》記者到現場視察，事發的梯間位於安秀道往安達邨方向的行人連繫設施，約樓高4層。