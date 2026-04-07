元朗童黨欺凌｜13歲仔遭同學圍毆勒索　警拘6人涉四罪　最細12歲

元朗發生的童黨欺凌案，13歲中一男生遭多名同學及校外人士打傷及勒索2.5萬元，事發在網上引起迴響。



警方表示，今日（7日）在元朗區拘捕4男2女（12至17歲），分涉「襲擊致造成身體實際傷害」、「自稱三合會成員」、「刑事恐嚇」及「勒索」，全部獲准保釋候查。



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元朗一間中學一名13歲男生，懷疑遭同學糾黨圍毆、恐嚇及勒索，其膝蓋出現一個失去表皮、呈鮮紅色的傷口，旁邊亦有多處紅腫。（Threads圖片）

警方表示，昨日（6日）接獲報案，指一名13歲少年於前日（5日）和數名人士在元朗南生圍曾經發生爭執，其後被襲擊、恐嚇及勒索，期間有人自稱三合會成員。該少年身體多處受傷，自行前往醫院求醫，經接受治療後已於同日出院。

元朗警區刑事調查隊第五隊人員經進一步調查後，今日（7日）在元朗區拘捕4男2女（12至17歲），分別涉嫌「襲擊致造成身體實際傷害」、「自稱三合會成員」、「刑事恐嚇」及「勒索」。所有被捕人已獲准保釋候查，須於5月上旬向警方報到。

元朗一間中學一名13歲男生疑遭同學糾黨圍毆、恐嚇及勒索，其頸部有傷痕。（Threads圖片）

Threads昨日（6日）開始瘋傳帖文，稱施襲者中4人就讀中一、1人就讀中四，有人被指曾「撻朵」自稱黑社會成員。帖文附上照片，顯示受害男生膝蓋紅腫，出現一個失去表皮的鮮紅色傷口；其頸部有傷痕，背部亦有紅腫及瘀痕。文中亦透露，受害男生傷口仍感痛楚，情緒受困，家人痛心。

消息稱，事主前日與多名同學及校外朋友，前往南生圍踩單車，期間被其中一名男同學指控他與其女朋友有染，有人繼而動武，更拾起鐵棒施襲，其他人亦加入毆打，有人用拖鞋磨擦事主嘴巴或吐口水，亦有人報稱是黑社會成員，威脅他向外透露事件會將其綁架。而最先動手的男同學向他勒索2萬元作「賠償」；另有3人則勒索5000元「醫療費」。

教育局已即時聯絡學校 學校正跟進個案

教育局回覆《香港01》查詢表示，對校園欺凌一直採取「零容忍」的政策，絕對不接受任何形式或任何原因的欺凌行為，並為學校提供清晰的指引，詳細列明學校在處理欺凌事件的原則、程序、方式及跟進工作，亦要求學校必須正視和以積極認真的態度處理每一宗欺凌事件。若發生欺凌事件，學校須以學生的安全為首要考慮，按校本危機處理機制，即時介入並盡快制止。就較嚴重的欺凌個案，學校須盡快通知教育局，以便提供協助。若懷疑學生涉及違法行為，學校應主動聯絡警方。

教育局十分關注事件，知悉後已即時聯絡學校了解事件。學校正跟進有關個案，並為受影響學生提供支援。教育局已提醒學校加強訓輔工作，並會與學校保持聯絡，提供適切的支援和意見。