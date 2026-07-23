深井私家車自炒車龍倒塞上屯門公路　廿名壯漢合力推車重開道路

深井發生交通意外，今日（23日）晚上6時許，一輛私家車沿青山公路青龍頭段往屯門方向行駛，途至近浪翠園對開時突然失控自炒埋鐵欄，全車橫亙路中兩線，雖然無人受傷，但導致青山公路入屯門方向大塞車。



屯門公路落深井支路亦受牽連，龍尾倒塞上屯門公路慢線。有巴士乘客惟有落車，沿公路徒步行落深井。由於嚴重擠塞，疑拖車因此遲遲未到，交通警聯同約20名壯漢，於晚上8時許決定合力徒手將涉事車輛推開，重新開放道路，但車龍仍待消化。



今日（23日）下午6時48分於青龍頭馬灣碼頭發生交通意外，一名司機私家車自炒撞向欄桿。（屯門公路關注組圖片）

事發於今日（23日）下午6時48分，一輛私家車突然在青山公路青龍頭段近浪翠園，自炒埋欄。從網上圖片可見，涉事私家車的車頭損毀凹陷、車胎脫落，欄杆被撞至損毀變形。

由於入屯門兩條線均被阻，加上事發為收工繁忙時間，車龍不停增長。其中有車龍倒塞上屯門公路往屯門方向深井出口。有市民拍攝到，不少巴士乘客在公路離開車廂，徒步沿公路邊行落深井。

時隔近兩小時，直至晚上8時許，約有20多名市民及交通警，一同合力將車推開。有人將這「壯舉」拍片上網，留言道「唔等拖車喇!」片中可見有女士高呼：「有冇多少少男士可以幫手?」

運輸署表示，因交通意外，青山公路青龍頭段(往屯門方向)近浪翠園的部份行車線仍然封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。市民請留意途經青山公路-青龍頭段(往屯門方向)的巴士服務仍然受影響。現時上址交通擠塞。