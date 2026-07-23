3歲中國男童橫濱過馬路被撞身亡　日本連發涉華交通意外使館提醒

日本神奈川縣橫濱市日前發生一宗中國公民被撞身亡的交通事故，一名年僅3歲的中國籍男童在住宅區獨自橫過馬路走向對面的祖母時，不幸遭一輛小貨車撞倒，送院搶救後不治。涉事52歲日本司機被警方當場逮捕。鑑於近期日本接連發生涉中國公民的嚴重交通事故，中國駐日本大使館已發文提醒在日中國公民注意交通安全。



據日本媒體報道，事發於當地時間7月19日下午6時左右，地點位於橫濱市南區一處住宅區街道。事發路段寬約3.3米，且未設置可供行人同行的斑馬線。

日本警方透露，遇難男童今年3歲，為保育園兒童，住在事發現場附近。事發時，男童為了走向位於道路另一側人行道上的祖母，獨自橫過馬路，隨後遭一輛正行駛的普通廂式貨車撞倒。男童被救護人員送往醫院時已失去意識，隨後被確認死亡。

日本橫濱警署。（Google街景）

警方以涉嫌過失駕駛致傷罪，當場逮捕了52歲的涉事司機青山洋久，他承認造成事故，並表示駕駛過程中「沒有注意到小男孩突然衝到車前」，感覺車輛似乎壓到東西後立即停車確認，才意識到撞倒人。

不幸的是男童宣告不治。警方已將案件調查方向由過失駕駛致傷調整為過失駕駛致死，詳細事故經過仍在調查中。

日本連發涉中國公民車禍 中使館發文提醒安全

除該事故外，近期，日本接連發生涉及中國公民的嚴重交通事故。7月16日，北海道富良野市某鐵路道口發生中國遊客自駕私家車與列車相撞事故，造成5名遊客受傷；7月20日，富良野市再發生兩輛私家車相撞事故，造成1名中國自駕遊客死亡、5人受傷。

中國駐日本大使館發文，再次提醒在日中國公民提高防範意識並注意交通安全：



注意鐵道路口：日本鐵道路口較多，通過時如聽到警報器聲切勿進入，正常通過時切勿在道口內停留；

遵守交通規則：日本機動車靠左行駛，需重點關注，防止無意中進入逆向車道；

切勿無照駕駛：中國駕駛執照不能在日本直接使用，如選擇自駕出行，請預先辦妥當地合法駕照並提前購買保險。

