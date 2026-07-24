170宗網購案呃$1200萬　Fb現假Klook自助餐廣告　6旬漢中招失80萬

過去一周（17至23日），警方共接獲超過170宗網上購物騙案，損失金額超過1,200萬港元。其中一名六旬受害人，被出現在Facebook、假冒Klook的自助餐廣告吸引而誤墮騙局，188元一位的自助餐最終80萬元「埋單」。



過去一周（17至23日），警方接獲逾170宗網上購物騙案，涉款超過1,200萬元。一名六旬受害人被出現在Facebook、假冒Klook的自助餐廣告吸引而誤墮騙局，痛失80萬元。（「CyberDefender 守網者」Facebook）

警方在Facebook「守網者」專頁透露，一名從事保安工作的本地六旬男子，瀏覽Facebook時誤信一則酒店自助餐廣告。騙徒假冒知名網購平台Klook以優惠價招徠，事主按下廣告後便被轉至WhatsApp，事主表示有意訂購兩人自助餐券，被要求轉賬數百港元的自助餐費用至「不明個人支付寶戶口」。

騙徒乘勝追擊，指事主預訂日子已滿，惟退款程序需要事主將約1萬港元轉賬至「不明個人轉數快戶口」以進行驗證，其後再以驗證失敗為由，要求事主一再轉賬金錢至「不明個人銀行戶口」繼續驗證，並強調稍後會退回所有費用，一步一步引導事主將非登記人轉賬限額相應提高，以完成轉賬。最終騙徒失聯，事主與家人商討後方知受騙，最終損失近80萬港元。

警方提醒，網購前，先查證網購平台/商戶真偽；切勿轉賬至「不明個人戶口」；假如要求轉賬以進行退款程序，「停一停，諗一諗」。下載全新AI+升級版「防騙視伏 APP」：https://cyberdefender.hk/scameterplus/。