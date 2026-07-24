鴨脷洲地盤疑有工人吸煙　 勞工處跟進　禁煙例實施一周24宗罰款

撰文：凌逸德
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建築地盤全面禁煙法例已於2026年7月17日生效，至今一星期，仍有工人懷疑在地盤內吸煙。網上有傳兩張相片，可見有穿著工人衣服的男子，在一個地盤內吸煙。上傳相片的網民指，上址為鴨脷洲平瀾街一個地盤。勞工處回覆《香港01》查詢稱已知悉事件及會跟進。

網傳相片可見有穿著工人衣服的男子在地盤內吸煙。（網上圖片）

勞工處指，新例對建築地盤的總承建商、分判商及身處地盤的任何人施加明確法律責任，規定在所有建築地盤內須全面禁止吸煙，以減低火警風險，保障工人及公眾安全。任何人在建築地盤內吸煙，將被處定額罰款3,000元；建築地盤的承建商及分判商須採取所有合理步驟，以確保沒有人在建築地盤內使用明火點燃、吸用或攜帶燃着的吸煙產品，違例者經法院判定最高可處罰款40萬元。

截至2026年7月23日，勞工處共巡查了674個建築地盤，發出24張「定額罰款通知書」及6張「敦促改善通知書」，並擬提出1宗檢控。另外，勞工處共接獲23宗關於地盤吸煙的投訴。

網傳相片可見有穿著工人衣服的男子在地盤內吸煙。（網上圖片）

而地盤全面禁煙條例生效當晚，勞工處表示共巡查了194個建築地盤，向違例吸煙人員發出8張、定額3,000元罰款通知；就承建商未能採取所有合理步驟，確保地盤內沒有人吸煙，則發出2張「敦促改善通知書」，並擬提出1宗檢控。勞工處表示，亦就地盤禁煙規定發出57份書面警告/建議及43個口頭建議。

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