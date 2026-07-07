黃雨｜渠務署確認11宗水浸個案　龍吸水正於蓮花地及坪輋處理水浸

天文台於今日（7月7日）清晨5時30分發出黃色暴雨警告信號，天文台隨後亦發出局部地區大雨提示，指元朗區有大暴雨，有可能出現嚴重水浸。 渠務署在社交平台發帖稱，渠務署緊急事故控制中心已經啟動，並派遣超過60隊緊急應變隊伍處理水浸報告，而「龍吸水」正於坪輋李屋村協助處理水浸。天文台於上午11時55分取消黃色暴雨警告信號。



渠務署稱，天文台於今日(7日) 早上5時30分及7時30分，分別發出黃色暴雨警告信號及新界北部水浸特別報告。渠務署緊急事故控制中心已於今天早上7時30分啟動，並派遣超過60隊緊急應變隊伍處理水浸報告。

渠務署緊急應變隊伍已於皇后山馬料水完成處理水浸。（Facebook下水水圖片）

截至今日上午11時，渠務署共確認11宗水浸個案，分別位於粉嶺公路近北區醫院、坪輋李屋村、龍躍頭永寧圍、錦田公路近八鄉警署、蓮花地、錦田公路近上村、屏山上璋圍、皇后山馬料水新村、上水天光甫、粉嶺塘坑村及坪輋大埔田村。

渠務署已完成處理其中6宗水浸個案，包括位於粉嶺公路近北區醫院、龍躍頭永寧圍、錦田公路近八鄉警署、錦田公路近上村、屏山上璋圍及皇后山馬料水新村。現正全力處理另外5宗水浸個案，強力排水機械人「龍吸水」正於坪輋李屋村協助處理水浸，同時亦已調派更多強力排水機械「龍吸水」前往蓮花地及坪輋大埔田村協助處理水浸。

渠務署緊急應變隊伍及強力排水機械人「龍吸水」正前往坪輋大埔田村處理水浸。（Facebook下水水圖片）

渠務署緊急應變隊伍及強力排水機械人「龍吸水」已抵達錦上路蓮花地，正調派往協助處理水浸。（Facebook下水水圖片）

渠務署緊急應變隊伍已於皇后山馬料水完成處理水浸。（Facebook下水水圖片）

渠務署呼籲市民應留意暴雨所帶來的風險，及早做好防禦措施，並呼籲居住水浸風險較高地區的市民及早遷離居所或到庇護中心暫避。如發現排水設施淤塞或有水浸情況，請致電 24小時渠務熱線 2300 1110。