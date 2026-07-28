跑馬地的士闖維修中電車軌　香港電車：一度影響服務50分鐘

跑馬地發生的士闖維修中的電車軌事故。今日（28日）下午2時29分，一轉的士沿黃泥涌道西行，駛至永勝大廈對開時，剷入維修中的路軌被困。事故中，55歲姓楊男司機幸無受傷。



網上圖片可見，的士前轆卡在凹坑。消防、維修技工紛紛上前了解。涉事路段入口處設有海綿條，阻擋電車以外的車輛駛入；左右兩側均置有多個雪糕筒，並繫上警示帶。香港電車表示，事件一度影響跑馬地圈電車服務約50分鐘。



一轉的士沿黃泥涌道西行，駛至永勝大廈對開時，剷入維修中的電車路軌被困。（threads@heritagesnaphk）

香港電車回覆《香港01》查詢指，今日（28日）下午約2時25分，一輛的士駛入跑馬地黃泥涌道的電車路軌更換工程範圍後被困。涉事位置位於跑馬地電車總站東、西行電車的發車路段，的士其後由拖車拖離現場，香港電車隨即檢查路軌狀況。事件一度影響跑馬地圈電車服務約50分鐘，電車服務於下午約3時15分恢復正常。

現時，跑馬地電車總站一帶正進行路軌更換工程。相關工地入口屬電車專線範圍，除電車外，其他車輛不得駛入。工程範圍已設置「電車以外車輛不准駛入」指示牌、雪糕筒、警示燈及警示膠帶，以提醒駕駛人士留意路況。香港電車呼籲駕駛人士駛經上址時加倍留意交通標示，避免誤入電車專線或工程範圍，影響道路安全。

以往曾發生多宗同類事故。2024年12月10日，一輛的士駛入英皇道、近北角官立小學對開維修中的路軌被困阻礙交通。同年8月20日，更有的士及七人車於不足5小時內，相經誤闖灣仔莊士敦道電車軌工程位置，卡在路坑被困。

▼ 2024年12月10日鰂魚涌的士被困電車路軌 ▼



2024年2月10日，一輛的士在鰂魚涌英皇道闖入維修中電車路軌，動彈不得，多輛電車受阻大排長龍。（香港突發事故報料區及討論區/Kenneth Kwok）

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▼ 2024年8月20日灣仔的士及七人車被困電車路軌 ▼

