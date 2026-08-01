警破4假冒官員騙案　25歲內地「女特務」涉呃近$300萬被捕

假冒官員電話騙案持續出現！警方偵破4宗假冒內地官員電話騙案，涉款約294萬元，在油麻地拘捕一名25歲中國籍女子。警方相信，她假扮調查人員，向受害人展示假證件，誘使受害人簽「保密協議」，再收取保證金。其中一宗案件由銀行職員揭發及報警；另有兩名受害人經警方介入後，成功阻止金錢交易及損失。



警方檢獲一張虛假協警工作證，及相信用作製造偽證和虛假文件的打印機。（林振華攝）

警方於今年7月24日接獲一名受害人報案，稱曾收到不明來電，對方冒稱為內地執法人員，指受害人牽涉內地犯罪活動。受害人急於證明自己清白，因而聽從騙徒指示，不但每日匯報自己行蹤，亦曾與一名冒充特務調查人員的女子碰面，簽署一份「保密協議」。

騙徒更要求受害人繳交「保證金」，受害人其後按指示，分10次轉賬款項到騙徒提供的銀行戶口。事後經警方「反詐騙協調中心」介入調查及通知，受害人才驚覺受騙。據悉，由於有關轉帳金額過大，以及有關戶口有可疑，引起銀行職員懷疑，再通報警方。

新界南總區情報組及葵青警區刑事部接報後，迅速展開調查，透過「銳眼」計劃，翻查大量閉路電視紀錄，終於7月30日在油麻地，鎖定一名25歲中國籍女子，並以涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪將她拘捕。被捕女子報稱無業、持雙程證抵港正被扣留調查。警方正進一步調查她有否牽涉更加多案件，相信騙案為集團式經營，不排除有更多人被捕，

葵青警區重案組高級督察伍穎欣表示，被捕女子在案中扮演特務調查人員，向受害人展示虛假文件及證件，令受害人相信自己牽涉內地犯罪行為。另外，被捕女子亦誘使受害人簽署虛假的保密協議，令受害人不敢向他人透露事件，從而降低受害人尋求協助的機會。

警方葵青警區重案組高級督察伍穎欣交代案件。（林振華攝）

警方在被捕人住所內，檢獲一張虛假協警工作證，及相信用作製造偽證和虛假文件的打印機。經葵青警區刑事部深入調查，發現被捕女子同時牽涉數宗同類型騙案。葵青警區成功聯絡當中3名受害人，其中一人早前已在沙田報案，損失金額為港幣63萬元；其餘兩人則仍未察覺受騙，經警方介入後，成功阻止金錢交易及轉賬，避免損失。

警方強調，無論是內地執法機關，或本地執法人員，均絕不會向市民偉出任何現金交收、轉賬或匯款要求。同類型騙案中，騙徒會假扮為調查人員，出示虛假證件及文件，以博取受害人信任。市民應該加以核實同埋檢查，審慎防受騙。如市民懷疑自己曾遭遇同類型騙案，或有任何疑問，可以致電防騙易熱線18222查詢。

警方稱致力保護市民財產及權益，絕不容忍任何詐騙行為。「以欺騙手段取得財產」是嚴重罪行，一經定罪，最高可判監10年，市民切勿以身試法。