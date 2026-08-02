地盤全面禁煙2周　旺角男工邊吸煙邊爬棚架　目擊者：彈煙頭落地

地盤全面禁煙條例實施兩星期，Facebook昨日（本周六/8月1日）流傳兩張圖片，可見現場是旺角亞皆老街和通菜街交界，其中一張相片顯示一名男工人爬在棚架上當眾叼香煙工作，上半身穿上黃色肩帶同腰間帶，但未能見到胸前固定帶和大腿帶有否扣實，以及有否接上安全繩。帖主發文戲謔「阿叔好型擔住口煙搭棚，最後仲一手彈咗煙頭落地」，笑言對方是否不知道禁煙措施。



一名男工人爬在棚架上大模廝樣嘴叼香煙工作，男工室上黃色肩帶同腰間帶，但未能見到胸前固定帶和大腿帶有否扣實、有否接上安全繩。（Facebook群組「香港外賣及速遞平台綜合交流群」圖片）

男工爬棚架。（Facebook群組「香港外賣及速遞平台綜合交流群」圖片）

網民批評：好危險囉，下面有人擺緊檔

許多網民留言「外牆棚架都屬於地盤範圍」、「好危險囉，下面有人擺緊檔，個物料會燃燒」、「安全帶著成咁，飛落嚟實死」。

地盤全面禁煙條例實施兩星期。（資料圖片/朱子熙攝）

巡查過千地盤發36張定額罰款 勞工處：不算高但非最理想

港台同日（1日）播出節目《星期六問責》，勞工處處長許澤森提及地盤全面禁煙條例時表示，處方巡查逾1,200個地盤，發出36張定額罰款通知書，當中兩宗為市民舉報，另亦向承建商發出9張敦促改善通知書，有2宗考慮提出檢控。他指，吸煙工人仍然佔一定比例，他們未適應措施是預期之內，又強調並非禁止工人吸煙，而是要求他們在地盤範圍外吸煙，認為工人未必沒有意識，只是行為未能跟上。

勞工處處長許澤森。（資料圖片/朱子熙攝）

過往都有工人在棚上吸煙，今年4月西灣河太安樓高處棚架上，一名男工正大模廝樣嘴叼香煙工作，身旁工友頭盔貼有棚廠名稱。帖主發文斥：「搭棚都照食煙，問你哋驚唔驚？」不少網民認為工人未汲取宏福苑大火教訓，要求解僱涉事工人。

網上流傳照片可見，西灣河太安樓高處棚架上，一名男工正大模廝樣嘴叼香煙工作，身旁工友頭盔貼有棚廠名稱。（資料圖片/筲箕灣西灣河關注組 / Christy Hei）

《香港01》當時根據太安樓管理處通告上的電話，致電聯絡到承建商「瑋業」的地盤主管陳先生，他表示接獲該名住戶的投訴後，已「立刻處理」，通知涉事工人即時離開工地，「即時炒、永不錄用」，並向棚架公司罰款；又稱以往無接獲過同類投訴。