大美督三項鐵人賽遇溺｜大會指符合條件開賽　設22人救援隊巡視

由中國香港三項鐵人總會舉辦的「2026香港夏日三項鐵人挑戰賽」，昨早（2日）在大埔大美督舉行期間，一名60歲男子在參與游泳賽事時懷疑遇溺，當局搜救近7小時，終將他尋獲，惟送院搶救後證實不治。總會表示，比賽開始前天文台並未發出黃色暴雨警告，且海水能見度高，具備合適開賽條件。賽事進行期間，黃雨警告雖生效並伴隨微雨，但海水能見度仍然清晰，經評估後決定繼續賽事。



總會共安排22位人員執行水上救援保障任務，並部署巡邏快艇及獨木舟分布整個游泳賽巡視。總會人員其後於核對人數時發現事主未有上水紀錄，隨即啟動緊急應變措施，並報告相關部門搜救。



消防潛水人員將事主救起，送到岸上再由救護車送院，惜最終不治。(王譯揚攝）

中國香港三項鐵人總會表示，一向將參賽者及工作人員的安全放在首位。賽事進行前及期間，總會密切監察香港天文台發布的天氣預報及警告訊號。

總會所有賽事一直遵守嚴格的天氣指引守則，如果賽前兩小時有紅黑雨及三號強風信號，比賽一定取消。如比賽中途有雷暴警告，紅黑雨，賽事總監可按情況延遲，改變賽程、距離或方式，甚至腰斬賽事。

開賽前天文台並無掛黃雨 海面5公里內無雷暴

賽事總監於開賽前20分鐘於游泳出發區域與第一組參賽者進行賽事講解，當時天文台並無懸掛黃色暴雨警告，大美督中心現場亦未有雨，並且海面5公里內沒有雷暴，情況屬於平靜，海水能見度高，具備合適開賽條件，才開始比賽。比賽開始後，天文台於6時10分懸掛黃色暴雨警告，現場並無降雨，仍然適合作賽，所以比賽繼續進行，直至6:25分左右現場開始微雨，海水能見度仍然清晰。

賽事參賽人數共316名，總會因應不同賽程分為 10組出發；每組出發時均有間距，以保障救援人員及參賽者的比例維持在安全範圍內。

賽事安排了水上救援保障服務共22人，巡邏快艇2艘, 共載有5人包括駕駛員及合資格救援人員；獨木舟連同合資格救援人員共10艘，分別分布整個游泳賽 , 岸上支援6人以及水上救援保障負責人1位 。

總會一向有記錄下水及上水運動員人數是否對應。大約於早上7:15分，總會工作人員首先發現事主未有上水紀錄，因此即時啟動緊急應變措施，報告相關部門，並即時由在場救援保障隊伍進行搜索，直至相關執法部門到場接管現場，救援工作人員才上岸待命及配合調查。

消防潛水人員將事主救起，送到岸上再由救護車送院，惜最終不治。

事發昨日（2日）早上7時57分，警方接獲報案，指大埔大美督水上活動中心對開，一名60歲男子在參與三項鐵人比賽中的游泳賽事期間久未上岸，懷疑他遇溺。水警輪接報到在場搜索，消防蛙人亦落水尋人，警方更出動無人機搜索。現場發現事主的單車、鞋及參賽號碼布。據悉事主身高約1.6米，短髮，事發時戴粉紅色泳帽、身穿橙黑色泳衣。

救援人員搜索近7小時後，至下午3時許，消防尋獲並救起男子，隨即將他送往那打素醫院搶救。惜延至下午3時33分由醫生證實死亡。

消防潛水人員將事主救起，送到岸上再由救護車送院，惜最終不治。

救援人員到場搜救。（蔡正邦攝）