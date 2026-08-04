屯門青山公路爆水管︱食水供應陸續恢復正常　爭取凌晨重開行車線

屯門青山公路近屯利街昨日（3日）有一條直徑600毫米的食水鋼水管滲漏，影響附近屯門官立中學、怡峰園、顯發邨、恒順園、冠峰園及扶康會柔莊之家等食水供應。水務署今日（4日）早上表示，緊急水管維修工程已經完成，食水供應陸續恢復，並爭取路面於今日凌晨重開。



工程人員緊急維修。（立法會議員周浩鼎Facebook專頁圖片）

水務署今日（4日）早上表示，經工程團隊搶修，涉事路段緊急水管維修工程已經完成，怡峰園、顯發邨、恆順園及冠峰園的食水供應已於今日早上9時半起陸續恢復正常。工程團隊正繼續餘下的路面修復工程，爭取於今晚凌晨12時重開青山公路近屯利街的行車線。

水務署表示，在事故中，署方於受影響屋苑附近設立超過10個臨時供水點協助市民取水，並調派2架水車及超過30個水箱，以確保臨時供水充足。加上由於相關大廈有內部儲水缸作緩衝，停水期間，署方了解僅有零星住戶需要到臨時供水點取水。

工程人員緊急維修。（立法會議員周浩鼎Facebook專頁圖片）

署方感謝屯門民政處、房屋署、警務處、運輸署、區議員及屋苑管理處的協調，使維修工程可以順利完成，亦感謝受影響市民的體諒。

水務署早前提到，由於相關水管位於青山公路青山灣段北行快線及慢線之間，為保障行車安全及水管維修需要，青山公路青山灣段由屯興路至屯利街的北行線已於昨日（3日）晚上9時半全線封閉。駕駛人士請改用其他道路。署方工程團隊正繼續餘下的路面修復工程，爭取於今晚凌晨12時重開青山公路近屯利街的行車線。

為減低對附近居民的影響，署方已將該段喉管納入風險為本水管改善工程，並會與相關部門（包括民政事務總署、房屋署、警務處、運輸署及路政署），及相關屋苑管理處等持份者緊密協調，盡快制定更換該段喉管的方案，以期於今年年底展開相關工程。