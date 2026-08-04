石塘咀住宅單位爆鹹水管　影響兩電梯停頓4日　過百住戶叫苦連天

西環石塘咀山道38號佳景閣，上周六（1日）凌晨因為其中一單位爆鹹水管，影響大廈兩部電梯也無法運作，至今（4日）踏入第四天，逾百住客生活大受影響，高層單位垃圾無人處理，連日來已釀成衛生問題，臭氣熏天；更有大量長者住出入受限，引發日常生活及照護問題，叫苦連天。



居民黃先生表示，事緣上周六凌晨4時佳景閣一個空置單位內的鹹水喉爆裂，鹹水湧出，長達4個半小時，至早上8時半才被關掣。大量鹹水湧入大廈升降機槽導致停𨋢，全幢大廈26層、合共152戶居民的生活大受影響，至今已第四日。

高層單位垃圾無人處理，連日來已釀成衛生問題，臭氣熏天。(黃偉民攝)

黃先生稱，佳景閣設有兩部升降機，惟近期正輪流停機換新，兩部均已換妥，但其中一部等候相關部門檢查，尚未運行。水淹𨋢槽後，兩部升降機也停擺，結果引發連串民生問題。居民需徒步上落、高層無人倒垃圾、無人送速遞等等，其中長者出入及日常照護尤其困難，衛生環境日漸惡劣。

居民對管理公司及業主委員會的處理手法極度不滿。據了解，業主委員會至今未有發出正式通告交待維修程序及跟進進度，僅在居民WhatsApp群組內討論。黃先生批評會方態度消極、「不以居民為本」。管理公司代表葉先生直至昨日（3日）才現身，並表示正聯絡保險公司提交報告及電梯公司報價。

西環石塘咀山道38號佳景閣，上周六（1日）凌晨因為其中一單位爆鹹水管，影響大廈兩部電梯也無法運作，至今（4日）踏入第四天，逾百住客生活大受影響。(黃偉民攝)

垃圾堆積老鼠出沒 住戶：不敢想像

有高層單位的女住戶接受記者訪問時直呼「好慘」，每日需要上落20幾層樓梯。她近日曾在樓梯間目擊老鼠出沒，擔心大廈連日未有人倒垃圾的衛生問題，直言長此下去「不敢想像」。

有高層單位的女住戶接受記者訪問時直呼「好慘」，每日需要上落20幾層樓梯。(黃偉民攝)

記者於大廈梯間採訪時，亦發現低層梯間垃圾桶處於滿瀉狀態，部份垃圾桶甚至無法蓋上。管理方雖承諾會要求服務承辦商倒垃圾，但高層單位的垃圾仍然堆積在大廈梯間未見有人處理，甚至傳出異味。居民唯有「盡量自己拎垃圾倒」，令高層住客大感無奈。

面對斷𨋢及衛生危機，有居民曾嘗試向當區關愛隊求助，冀派員協助清理垃圾，惟昨日至今仍未獲回覆；街坊亦坦言不知可向哪位區議員求助，對現狀感到徬徨。

中西區區議會（西區）議員王倩雯接受《香港01》電話訪問，回應指已在跟進及協助大廈居民。她指，電梯服務公司正爭取於今日內給出初步檢查報告，供後續跟進之用。據她了解，大廈電梯水浸後重開需時，以過往案例預計至少需一個月時間。居民及長者協助方面，問題亦已轉介當區關愛隊與業委會及大廈管理公司，商討協助居民的具體安排及細節。至於大廈垃圾問題，管理公司已安排增派人手進行清潔，但次數及具體收集時間仍有待敲定。

管理處張貼壞𨋢通告。(黃偉民攝)

西環石塘咀山道38號佳景閣，上周六（1日）凌晨因為其中一單位爆鹹水管，影響大廈兩部電梯也無法運作，至今（4日）踏入第四天，逾百住客生活大受影響。(黃偉民攝)

管理處張貼通告指曾有人「玩𨋢」逐層停。(黃偉民攝)