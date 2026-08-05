海關搗深水埗非法加油站　檢350公升「鬼油」　拘操作員及顧客

海關人員昨日（4日）聯同消防處人員，在深水埗偵破一宗非法加油站案件，檢獲共約350公升懷疑未完稅汽油，市值約1.1萬元，應課稅值約2100元。行動中拘捕一名非法加油站的內地男操作員，以及一名本地男顧客，並檢獲一部涉案車輛。



海關拘捕一名為該非法加油站的28歲內地男操作員，以及光顧該非法加油站的44歲本地男司機，並扣查一輛前來光顧的私家車。（海關提供）

近日海關收到投訴，懷疑深水埗龍欣道一帶有非法燃油活動，因此於該處加強巡查。昨日晚上，海關聯同消防處人員於深水埗進行反非法燃油行動期間，在龍欣道山坡路邊破獲一個非法加油站，檢獲約350公升懷疑未完稅汽油及一批入油工具，並拘捕一名為該非法加油站的28歲內地男操作員，以及光顧該非法加油站的44歲本地男司機。人員亦扣查一輛前來光顧的私家車。

昨日（4日）晚上，海關聯同消防處人員於深水埗進行反非法燃油行動期間，於龍欣道山坡路邊破獲一個非法加油站，檢獲約350公升懷疑未完稅汽油及一批入油工具。（海關提供）

海關有理由相信，本港汽油價格持續高企，導致不法分子有更大誘因販賣未完稅汽油圖利。不法分子為逃避執法人員偵查，故意選址較偏僻的山路經營非法加油站，誘使市民鋌而走險去光顧。

海關表示，涉案地點雖然較為偏遠，但四周樹木茂密，不時有行山人士經過，而這些非法加油站欠缺合規的防火設備及裝置，如發生事故可能會引致山火，後果將不堪設想。

（海關提供）

海關指，參與買賣非法燃油活動的人士貪圖一己之利，罔顧他人安全，形容行為可恥，海關定必全力打擊。海關亦嚴厲譴責這些危害公眾安全的非法活動，對此等行為採取零容忍執法策略，並會繼續與消防處保持緊密合作，多管齊下打擊非法燃油活動。

海關再次向公眾作出呼籲，購買非法汽油屬於刑事罪行，不單會留有案底，非法汽油的品質亦無保證，使用非法汽油可能會對汽車構成損害，影響行車安全，涉案車輛亦可能會被充公，絕對得不償失，市民切勿以身試法。

根據《應課稅品條例》，載有未完稅汽油的車輛，以及任何用作干犯相關罪行的工具，海關均會依法檢取相關車輛及物品，並向法庭申請充公。任何人若處理、管有、售賣或購買未完稅汽油即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款一百萬元及監禁兩年。

此外，根據《消防（消除火警危險）規例》、《危險品條例》及《危險品（管制）規例》，過量儲存危險品及經營非法加油站，一經定罪，最高可被判罰款十萬元及監禁六個月。

市民如發現任何懷疑非法加油活動，可致電海關24小時熱線182 8080，或透過消防處「火警危險電子投訴平台」（fhcp.hkfsd.gov.hk)上的「『油擊』舉報眼」或24小時舉報熱線5577 9666作出舉報。