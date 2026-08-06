沙田警區8.30起合併提升警務效率　田心報案中心朝8晚10時半服務

鑑於地區警務及人口變化，警務處將於今年8月30日起，將沙田警區重新規劃，當中將原有的田心分區，併入沙田及馬鞍山分區，並將警力及資源重新分配，以達至提升警務效率、及更適切地對社區提供服務。 屆時，田心警署報案室將改為報案中心，服務時間更改為朝8晚10時半。



沙田警區指揮官陳樂生簡介沙田警區合併計劃。(劉定安攝)

沙田警區指揮官陳樂生總警司，今日（8月6日）召開簡介會，向沙田區議會、沙田區撲滅罪行委員會、沙田區分區委員會，以及多個政府部門代表和合作伙伴，簡述沙田警區合併計劃的安排。

陳樂生表示，為持續提升警務效率及應對社區長遠發展，經詳細檢視後，警務處將於8月30日起，正式將田心分區併入沙田及馬鞍山分區。是次合併旨在更有效分配警務資源，確保各社區獲得適切及高效的服務。陳強調，合併後沙田區的緊急服務和警力維持不變。

陳樂生強調，合併後沙田區的緊急服務和警力維持不變。

而合併後，田心分區約34%人員會調至沙田分區；馬鞍山分區則為66%。陳指，沙田分區人手原本較多，馬鞍山相對較少。經上述調整後，沙田及馬鞍山兩分區工作量和資源，盡量為各佔一半。

沙田警區指揮官陳樂生簡介沙田警區合併計劃。沙田警區將由3個分區改為2個。(劉定安攝)

他回顧沙田警區成立時，曾設有四個分區，包括「田心」、「沙田」、「馬鞍山」及「小瀝源」，以應付當時的警務需要。及至2001年，警區進行架構整合，將小瀝源分區併入其他分區。其後一直維持田心、沙田及馬鞍山3個分區的運作模式，至今已超過20年。隨着區內過去廿年的城市發展，人口及基建顯著變化，警務處經審慎評估後，認為有需要重新平衡區內警力資源，繼續為市民提供優質服務。基於以上因素，田心分區原有管轄範圍，將分別納入沙田分區及馬鞍山分區。

陳樂生指，馬鞍山警署有別其他警署位處分區中央，故將每日派出警車到小瀝源行動基地駐守，以便服務原有田心分區的市民。

陳樂生指出，在重新界定兩大分區的新轄區時，警務處已充分考慮緊急應變時間、地理形勢、重要地標、交通黑點，以及年度大型活動等各方面的警政需求，確保前線單位能迅速應對分區內發生的事件。

馬鞍山分區屆時會派駐警車到小瀝源行動基地，以便服務原有田心分區的市民。(劉定安攝)

他指，沙田區有不少大型商場、一年一度的龍舟賽事、參拜車公廟等；加上有不少鐵路站，現時最新劃分，大約為沙田及馬鞍山分區，各管轄約7個鐵路站。由於馬鞍山警署有別其他警署位處分區中央，稍為偏北，故將每日派出警車到小瀝源行動基地駐守，以便服務原有田心分區的市民。

田心警署報案室將於8月30日起，改為報案中心，服務時間由朝8時10時半。(劉定安攝)

此外，為讓社區適應相關調整，8月30日起田心警署的報案室，將轉為報案中心作過渡安排，每日服務時間為上午8時、至晚上10時30分，警方將定期檢視報案中心運作及社區需要，以作進一步安排。

田心警署報案室將於8月30日起，改為報案中心，服務時間由朝8時10時半。(劉定安攝)

警方亦鼓勵市民使用自助服務機、及香港警察流動應用程式內的電子報案中心報案。如有緊急情況，市民應即致電999緊急求助熱線。

陳樂生補充，是次分區合併後，警方原本投放於沙田社區的資源及緊急服務將維持不變，期望透過資源整合，提升警政效能；未來亦會就資源運用作定期檢視。

田心分區將併入沙田及馬鞍山兩個分區。圖為馬鞍山警署。(劉定安攝)

陳樂生提及，警務處的警區合併做法，一直有先例可循。過往20年警隊亦曾多次透過分區合併，重新規劃資源，配合社區發展。警隊於2004年、2006年及2010年，先後將石硤尾、慈雲山及海傍分區併入鄰近分區。另外在2017年把將軍澳分區升格為警區。他強調有關機制行之有效，確保警力調配切合實際行動需求。

陳樂生指警區合併為有例可循。過往20年來，多個分區出現合併及升格。

田心分區將併入沙田及馬鞍山兩個分區。

沙田區議會、沙田區撲滅罪行委員會、沙田區分區委員會，以及多個政府部門代表出席沙田警區合併簡介會。(警方圖片)