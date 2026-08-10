碧瑤灣斬人｜指引首要原則保持安全距離　業界讚揚涉事保安英勇

港島碧瑤灣今早（10日）發生揮刀斬人案，事件中一名女傭、一名男保安員及一隻貓受傷，警方當場拘捕涉案男疑犯。網上片段顯示，疑兇持刀追趕保安，期間一名保安跌倒，疑兇欲上前攻擊，其同事見狀後以手勢安撫，成功勸退疑兇。另一片段則拍到外籍女傭背部中刀倒地，疑兇意圖追砍之際，獲一名非裔男子伸腳推開及保安持掃帚隔開，及時化解危機。



保安業商會主席何啟文接受《香港01》電話訪問時，讚揚保安表現英勇，亦盡了最大責任，因在危急關頭及缺乏防護裝備的情況下，能成功分散施襲者注意力。另外，他稱保安業界指引，保安員如遇上持刀者，首要原則是保持最少1.5米的安全距離，並立即通報上級與報警，在安全位置等待支援。對於加強裝備方面，保安裝備須經警方批核。為防裝備遭不法之徒搶奪反過來造成更大危險，因此現時保安員不會配備攻擊性裝備。



社交平台Threads上有網民上載一段影片，拍攝到一名赤裸上身、手持一把的男子突然加速跑上斜，奔向外籍途人。

保安業商會主席何啟文表示，在本次事件中，現場保安員均已盡了最大責任，而且能夠在極度危急及缺乏防護裝備的情況下，與持刀者保持安全距離，利用掃帚及手勢成功讓他情緒冷靜下來，已經是十分英勇「保安其實都係盡咗佢最大責任㗎喇，因為佢又無其他特別嘅武器，用支棍已經係最安全嘅方法㗎喇，起碼佢分散咗個施襲者注意力。」

何啟文續指，根據保安業界指引，當保安員如遇上持刀者第一時間需要「報機」通知控制室報警，尋求支援；另外亦要保持最少1.5米的安全距離，切勿貿然上前制止，盡量與施襲者保持安全距離，嘗試緩和對方情緒；亦應召集更多人手協助，並在安全範圍內利用周圍環境工具進行防衛或分散注意力。

但就本次事件，何啟文就指出雖然常規指引要求前線人員保持安全距離並等待警力支援，但當時情況極為緊急，保安員為保護屋苑居民上前救援。他強調，此舉屬於緊急情況下的「特事特辦」，保安員臨危不亂的表現非但不應受到譴責，反而值得表揚與讚賞。

另外，在保安員裝備是否足夠方面，何啟文就稱可能某些屋苑會配備防護盾牌，但實際遇上突發事件時，在短時間內亦未必能夠即取得。另外，就會否引進內地常見的椏杈等攻擊性武器。他表示，香港保安人員的裝備受到警方嚴格監管及批核，現時業界不會配備攻擊性裝備。

何啟文解釋，如配備攻擊性武器如椏杈、警棍等，在爭執時一旦遭施襲者搶走，反而會危害社區；另外香港城市密度高，警察接報後能於極短時間內趕抵現場支援。此外，現時保安員都會配備隨身攝錄器，希望能夠起到阻嚇作用「起碼你影到佢嘅，佢都驚㗎嘛。」

涉案男子手持一把利刀，與一名屋苑男保安在馬路上對峙。其間保安緩慢退後，與持刀男保持距離。（讀者提供）

何啟文透露，自鑽石山荷里活廣場兇案後，業界已加強前線人員的應對訓練，包括開設課程，教導保安員危機介入與降溫技巧，例如從言詞、語氣及身體語言三方面，準確辨識情緒不穩人士初期跡象的方法 、運用「訪問式站姿」及安全距離原則建立信任，同時確保自身與隊友的安全等，從而處理情緒不穩人士。

除培訓之外，他亦呼籲管理公司或屋苑等，認真檢視人手配置應付突發事件。何啟文指出，現時不少屋苑或業主立案法團出於成本考慮，人手編排較以往少。平時處理巡邏或設施維修尚可運作，但當遇上嚴重突發事件時，僅靠兩至三名人員實在難以處理。

社交平台Threads上有網民上載一段影片，拍攝到一名赤裸上身、赤腳、手持一把刀的男子突然加速跑上斜，奔向外籍途人，再掉頭靠近一名戴太陽眼鏡的屋苑保安。保安被逼至停車場入口牆邊，持刀男一度舉刀；保安不慎倒地，但仍積極爭取空間，蹬腿阻止持刀男靠近。其他保安員見狀上前嘗試以手勢安撫持刀男，但效果不彰，雙方其後進入停車場入口。

《香港01》獲得讀者提供的片段，拍攝到涉案男子手持一把利刀，與一名屋苑男保安在馬路上對峙。其間保安緩慢退後，與持刀男保持距離，但對方亦步亦趨跟上。持刀男一度接近男保安，但被其後到場的保安員出聲喝止。三名到場保安包圍持刀男後跟隨他的步伐移動，其間有小巴駛至準備落客被保安驅離，有途經上址的外籍途人見狀亦掉頭離開現場。

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另一段讀者提供片段（點擊此連結看影片）顯示，持刀男一度在馬路徘徊，一名婦人剛好經過，持刀男欲上前攻擊，婦人緩緩後退，保安員亦大喊：「Don’t move！（不要動）」惟持刀男不聽勸諭，反而舉刀步步逼近婦人，婦人驚慌走出馬路閃避，持刀男隨即手起刀落刺向婦人的背部，婦人嚇得拔腿狂奔，持刀男窮追不捨。惟婦人跑過對面馬路後不慎摔倒在地，持刀男上前欲再斬，一名非裔男子立即衝上前伸腳踢開持刀男，另一名保安員亦及時拿住掃把隔開二人，持刀男才沒有再度攻擊。

現場遺下涉案利刀，刀上染有少量血漬。（翁鈺輝攝）