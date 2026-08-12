水邊圍邨停電｜女居民沖涼突漆黑驚叫：咩事　行17層樓梯落樓避暑

元朗水邊圍邨同一日經歷兩次大停電，分別是昨日（本周二/8月11日）凌晨4時許，以及同晚10時許，水邊圍邨7樓大廈中，只有康水樓一直維持電力供應，去到同晚大約11時，大廈陸續復電。



事後仍有居民坐在樓下避暑，有女居民表示，停電期間正值洗澡，嚇到大叫「咩事」，只能行17層樓梯到樓下暫避，同時慨嘆昨日凌晨熱醒後返工，打算同晚收工回家「早啲瞓」，豈料再次被停電嚇到花容失色。



寇小姐打算上晚回家沖涼「早啲瞓」，詎料再次停電，當時尖叫「咩事」。（陳永武攝）

住在泉水樓17樓的寇小姐事後仍和家人在樓下抖涼，她憶述，昨日凌晨約5時熱醒，發現冷氣機沒有運作，經了解後才知停電，當時熱到無法入睡，「真係辛苦」，去到清晨約6時返工，打算同晚下班回家沖涼「早啲瞓」，詎料洗澡期間再次停電，嚇到她尖叫「咩事」，唯有沖完涼再次行樓梯到樓下休息，其間見到有人困𨋢。

寇小姐認為自己仍然年輕，勉強忍受到高溫和「行上行落」，但邨內長者較多，擔心老街坊身體狀況。

莫先生相信不會再停電，「中電點會咁渣」。（陳永武攝）

住在泉水樓3樓的莫先生表示，停電期間「太熱，瞓唔着」，所以到樓下避暑，一日經歷兩次停電，感到錯愕，但相信不會再發生，「中電點會咁渣」。

▼8月11日晚上停電復電情況▼



有網民指再次「又係得康水樓冇事」。（Threads@ruo99688圖片）

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當晚11時10分，天文台錄到元朗公園有30.5度高溫。（天文台官網截圖）

▼8月11日凌晨至早上停電情況▼

