城隧旅遊巴司機昏迷亡‧車CAM｜甫入隧道自炒　挨壆冒煙飆前數百米

一輛旅遊巴今午（12日）沿城門隧道沙田往荃灣方向行駛，期間71歲男司機懷疑突然暈倒，車輛在管道內失控撞壆。涉事司機被送往仁濟醫院搶救後證實不治；車上一名53歲女保姆手腳受傷，一同送院治理，所幸車上47名幼童全數平安。



網上流傳車Cam片段拍得事發一刻，可見當時涉事旅遊巴駛入城門隧道不足5秒，車身突然失控並逐漸偏離原本路線，慢慢靠向左邊，之後更直接撞向左側石壆，傳出巨響。



片段中有人驚呼：「嘩！瀨嘢啦」。旅遊巴隨後一直磨擦石壆前行，傳出刺耳聲及冒煙，飆前將數百米距離後始慢慢停下。片段內有一把男聲稱：「睇下佢個人有冇事先啦。」行駛快線的拍片車輛隨即慢駛，與旅遊巴駕駛席並排慢行，又指「佢個人無事呀」。

網上流傳車Cam片段拍得事發一刻，可見當時涉事旅遊巴駛入城門隧道不久後，車身突然失控並逐漸偏離原本路線，慢慢靠向左邊，隨後更直接撞向左側石壆，傳出一聲巨響。（fb／馬路的事討論區 Sam Kwong）

網上流傳車Cam片段拍得事發一刻，可見當時涉事旅遊巴駛入城門隧道不久後，車身突然失控並逐漸偏離原本路線，慢慢靠向左邊，隨後更直接撞向左側石壆，傳出一聲巨響。（fb／馬路的事討論區 Sam Kwong）

事發今日（12日）下午3時24分，據報一輛旅遊巴在沙田往荃灣方向管道內失控撞壆；另有報案指旅遊巴司機事發時突然暈倒，失去意識。救援人員接報到場，經檢查後發現男司機陷入昏迷，立即送往仁濟醫院搶救，其後於下午5時13分證實不治。另外，救援人員發現一名約50歲女保姆手部受傷，同由救護車送院；此外，車上載有47名幼童，幸他們在意外中均無受傷。

意外中一名女乘客手受傷，由救護車送院。(林振華攝)

涉事司機姓林，71歲，送院時仍然昏迷，惟經搶救後最終證實不治。據了解，事主於疫情前已加入涉事旅遊巴公司工作，即最少已為上述公司服務7年以上。直至數年前曾進行「通波仔」手術。接受過心臟通血管手術後，他已無煙無酒健康生活。

據知火炭一間小學今日暑假後首日上課，事發前學生放學，遂乘坐涉事司機駕駛的旅遊巴返家。該旅遊巴為青衣線，由火炭經城隧前往青衣幾個站，惟至隧道內突然出意外。

旅遊巴失控撞壆。（梁偉權攝）

《香港01》致電旅遊巴公司負責人了解事件。她指認識涉事司機多年，形容他「好好人」。惟由於在醫院了解事件中，故未能詳談。此外，她指旅遊巴上的小朋友，已經無事平安回家。

現時70歲或以上的商用車司機，必須身體檢查才可續領駕駛執照，可選擇1年期牌照或3年期牌照。政府早前向立法會提交文件，建議收緊商用車輛駕駛執照申請人提交體格檢驗證明書的年齡要求，由70歲提早至65歲，並且實施「五年兩檢」，年齡70歲或以上則必須「每年一檢」。