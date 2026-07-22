筲箕灣停水｜立法會議員撐封路也得「斷尾」換舊管　長痛不如短痛

7月19日筲箕灣一條食水管破裂，該區大範圍停水，逾一萬多住戶及商戶受影響，事件歷時接近30個小時，單是尋找滲漏位置便花了8個小時，暴露城市基礎設施老化隱患，也看到智慧水務發展的挑戰。



水務署早在2024年12月成立由署長督導的跨部門專責小組，成員包括發展局、運輸署、路政署等部門，商討制定更換水管涉及的施工期和臨時交通安排，務求加快工程之餘亦減少對市民的影響。



面對以萬計居民無水及封路影響出行的所謂兩難，工程界立法會議員卜國明及港島東立法會議員植潔鈴今（22日）在港台節目也認同「長痛不如短痛」，支持以封路「斷尾」方式日夜開工，以短暫交通不便換取徹底解決爆水管威脅。



7月19日筲箕灣停水，受影響市民陸續到水箱取水。（資料圖片/林振華攝）

01觀點：筲箕灣爆水管｜需八小時尋找漏水點 智慧水務發展到哪兒？

水務署周一（20日）晚透過社交媒體專頁「滴惜仔 Water Save Dave」再次向市民道歉：「就事故造成不便，我們深表歉意，亦感謝市民諒解。」署方稱，為應對水管老化及爆裂問題，將加快更換或修復水管；並擬在今個政年度向立法會申請撥款，以建構「智能供水壓力管理系統」，在不影響正常供水下，實現「智能水管動態減壓」。

同晚，網上出現一段長約40多秒的短片惹起網民熱議，不少網民敬佩工程人員的辛勞留言指：「辛苦晒，師傅」、「辛苦晒所有工作人員搶修」。

7月20日晚網上流傳一段短片，片段中一群工程人員疑在爆水管位置搶修，期間至少3名工人落到近1米多深的水渠位置，被大量食水如「洪流」般衝擊。（Wong Chun Fai／網上圖片）

要長遠解決爆水管隱患、要避免工作人員置身「洪流」搶修及市民缺水逾日之苦，要加快水管改善工程進度以追上水管老化是關鍵。

卜國明今早在港台節目表示，目前有約8,400公里食水及海水管網，雖然政府在2000年展開了名為「更換及修復水管計劃」的工程，針對約3,000公里長的老化食水及鹹水水管進行分階段更換和修復，但現時全港仍有約3%至4%，即約二、三百公里水管是逾60年歷史的舊物料水管。

位處繁忙路段的老舊喉管，往往受制於交通及噪音問題遲遲未換，卜國明建議政府設立專項撥款，投入更多資源處理水管、道路及隧道等老化基建，進行深層修復。他也支持探討以封路「斷尾」方式日夜開工換水管，該為社會應接受「長痛不如短痛」，體諒數天至一星期的塞車及噪音，以徹底解決爆水管及路面下陷的風險。

水務署人員正在撤走擺放街道上的水箱。（馮文傑攝)

今次大停水在筲箕灣，港島東立法會議員植潔鈴在同一節目亦認同以封路「斷尾」方式日夜開工換水管的做法，並指今次大規模停水是一個契機，讓市民切身體會到爆喉帶來的嚴重不便。她相信在此基礎上與各界磋商封路工程會較為容易，並強調「封路做工程的短暫影響，總比大範圍停水為小」，期望當局能把握機會果斷解決水管老化問題。

港島東立法會議員植潔鈴7月22日在港台節目認同以封路「斷尾」方式日夜開工換水管的做法。（直播截圖）

水務署總結今次事件，之前解釋一再延誤恢復供水原因。署方指，今次停水事件涉及一條位於筲箕灣道與新成街交界、直徑450毫米的老舊鑄鐵食水水管。由於水管隱藏於地下公用設施之下，食水亦經地下流失而沒有湧出路面，故未能及早發現該漏點。加上老舊鑄鐵物料比較脆弱，受外力衝擊時容易突然爆裂，即使相關位置已安裝水壓傳感器，監測水壓異常變化，水管仍可能在沒有徵兆下突然爆裂。

工程人員須協調及保護地下公用設施、加上附近亦有電車路軌，增加工程難度，導致完成工程的時間比原先估計較長。

水務署於今日凌晨5時30分，一度完成水管維修工程並恢復供水，惟在復水後不久，工程人員發現新舊喉管的接駁位置出現輕微滲漏。為審慎起見，署方安排再次關上水掣，工程團隊繼續在惡劣天氣下提速工作，最終趕及於今日上午近11時完成維修工程，用戶的供水陸續恢復正常。