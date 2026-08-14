將軍澳健明邨爆水管明域樓一度停食水　房署：預先裝滿水缸減影響

將軍澳健明邨明域樓周五（14日）一度停水。據知明域樓對開一條水管被發現有水滲漏到地底，房屋署人員接報後派人維修，至晚上約9時半恢復供水。惟有居民指供水速度仍然偏慢和「邋遢」，因此仍有居民到水車取水。



現場消息指，房屋署派員維修時，發現一個食水供水閘掣有滲漏，經搶修後已於晚上9時許更換閘掣，隨後恢復供水；事件並未波及同一屋邨其他座數。停水期間，水務署派出一架水車及「供水特攻隊」到場供水；現場亦可見有關愛隊和區議員到場協助。



房屋署回覆《香港01》查詢表示，健明邨保安員在周四（13日）晚上發現明域樓對開車路有水湧出，發疑爆水管。為減少對住戶的影響，承辦商在預先通知居民後，於周五（14日）才停水及維修。由於停水前已先將大廈食水缸注滿水，故大部分住戶在周五下午才開始停水。



明域樓對出一條水管有滲漏，經搶修後恢復供水。（梁偉權攝）

在恢復供水後，水務署水車仍未有離開，有少量居民繼續到樓下取水。居民表示雖然自己能趕及「水尾」煮晚飯，但現在仍需取水洗澡，又指供水仍然「好慢」和「好邋遢」。

健明邨有食水管爆裂，明域樓一度停水約3小時，經搶修後恢復供水。（梁偉權攝）

水務署表示，周五晚上得悉將軍澳健明邨因內部食水管的水掣出現滲漏，影響健明邨明域樓的食水供應。房屋署已派員為屋邨內部供水系統進行緊急維修工程。

水務署亦已即時派出一架水車及供水特攻隊，為居民提供臨時食水及派發樽裝水，並配合房屋署、管理公司及關愛隊，為有需要的市民提供適切的支援，減少對受影響人士的不便。據水務署了解，房屋署的維修團隊已經完成維修，邨內的食水供應已於周五晚上約9時30分陸續恢復正常。

水務署水車到場供應食水。（梁偉權攝）

房屋署回覆《香港01》查詢表示，健明邨保安員在8月13日晚上約7時巡邏期間，發現明域樓對出車路地面有水湧出，遂立即通知維修承辦商到場檢查，初步懷疑是地底食水喉爆裂。為盡量減少對住戶的影響，承辦商安排翌日在有通知的情況下進行維修，當晚先調節有關喉管閘掣以減少水流量及將相關車路圍封，並張貼通告通知住戶於8月14日上午9時至下午5時暫停食水供應，以進行所需緊急維修工程。

由於承辦商於暫停明域樓食水供應前，已先將大廈天台食水缸注滿食水。因此，除由水務署直接供水的1至4樓的63戶，由8月14日早上9時起停水外，其他樓層住戶（699戶）則於天台水缸的食水用完後，於下午才開始陸續停水。

在暫停食水期間，房屋署聯同關愛隊主動探訪有特別需要的住戶，向他們派發支裝水。房屋署亦在屋邨公用地方開放取水點供住戶取用食水。在用水高峰期，水務署亦派出水車及向住戶提供樽裝水。惟由於相關地底狀況及涉及的工程比預期複雜，暫停食水供應時間需要延長，房屋署亦適時向住戶更新信息。至8月14日晚上9時30分，維修工程完成，明域樓遂恢復食水供應。

房屋署表示，一直有為轄下公共屋邨提供供水喉管的保養維修服務，透過日常檢查、安排適時維修及更換工程，確保樓宇供水喉管運作正常。該署稱，會為健明邨的供水喉管作全面檢查，以及早進行所需維修工作。