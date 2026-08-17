元朗狗咬狗｜遊客制止大狗不果：體型力氣非常大　很擔心回頭咬我

元朗YOHO今午（17日）大狗咬死小狗恐怖事件。涉事重達60公斤的大型犬，懷疑在20分鐘之內，接連咬死兩頭小犬，然而警方至今仍未尋獲涉事大型犬主人。



涉事影片迅即在網上廣傳，可見一隻白色小狗，遭一隻懷疑未有繫上狗繩的啡色大型犬隻不斷狂咬頸部，身體放軟披血，奄奄一息。現場有多名途人駐足圍觀，有男子出手阻止，惜無功而還制止無果。片中亦可見，一人跪地以雙手掩面痛哭，需旁人拍肩安慰。另一段影片可見，有約6至7名警員用屏風隔板圍封涉事啡色大型狗隻，以防牠逃離現場。該隻長約1.5米、高約1米，重達60公斤的大型犬被警方捕獲，交由漁護署處理，當時牠只有頸帶，但沒有狗繩、沒有口罩。

有男子上前制止咬狗的大型犬但無果。（小紅書圖片）

其中出手拉住狗隻的男子，事後在網上發文憶述事件。該名網名「紅豆使者」的男子，指自己是片段中拉著大狗的男生。他稱，自己與表弟表妹同行赴港，為一名普通的赴港遊客。

他續指：「這隻大狗在商場門口把小狗咬了，有個帥哥看到第一時間上去幫忙。這隻狗體型實在是太大了，力氣也非常大。」由於第一個「帥哥」報警，於是他與其表弟立即接手拉著大狗：「其實我拉著他的時候，心裡還是很擔心他回扭過頭咬我的，他的力氣非常大而且特別臭...不過小狗還是被他咬死了」。他事後亦拍了一條僅一兩秒的短片，可見有警員手持圓盾追趕大狗。

曾出手制止大狗無果的遊客，事後在網上發文，可見他拍攝到警員追趕大狗的經過。（小紅書圖片)