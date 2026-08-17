元朗YOHO咬死狗｜何敬康倡重罰狗主疏忽：無控狗能力唔配帶狗落街
撰文：潘耀昇
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元朗今日（17日）下午發生大狗咬死小狗事件。本身是狗主是新民黨立法會議員何敬康批評，部分大狗狗主毫無安全意識，例如不戴口罩、不拉緊牽繩，甚至以為自己控制到，「如果連基本嘅控狗能力同責任心都冇，根本唔配帶狗落街！」他建議大幅提高狗主因疏忽引致其他動物或人類死傷的法律責任與罰則，同時強烈特定體型或具潛在攻擊性的犬隻，在公眾地方必須佩帶口罩及使用短牽繩。
何敬康倡重罰狗主疏忽：無控狗能力唔配帶狗落街
何敬康在社交平台表示，看到元朗YOHO大狗失控咬死細狗的新聞，感到極度憤怒和痛心，反問鮮血淋漓的畫面、狗主崩潰跪地的無助，究竟這類慘劇還要上演多少次？他說，作為狗主，完全無法接受這種悲劇，因已經非第一次發生。他指最氣憤的是部分大狗狗主毫無安全意識，「帶大型狗狗出街，竟然可以唔戴口罩、唔拉緊牽繩，甚至以為自己控制得住。」
你哋要清楚明白，作為狗主，除了要保護自己隻狗，亦有責任保護其他狗隻同其他人類！如果連基本嘅控狗能力同責任心都冇，根本唔配帶狗落街！
何敬康要求 特定體型或具潛在攻擊性嘅犬隻，在公眾地方必須佩帶口罩及使用短牽繩。同時，大幅提高狗主因疏忽引致其他動物或人類死傷的法律責任與罰則。他說建議針對大型犬隻設立更嚴格飼養與出街指引，確保狗主有足夠能力控制犬隻。
狗無知，但人有責！再一次表示極度憤怒！ 唔好再讓無辜嘅毛孩同市民，成為自私狗主手下嘅犧牲品！