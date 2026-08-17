元朗YOHO咬死狗｜何敬康倡重罰狗主疏忽：無控狗能力唔配帶狗落街

元朗今日（17日）下午發生大狗咬死小狗事件。本身是狗主是新民黨立法會議員何敬康批評，部分大狗狗主毫無安全意識，例如不戴口罩、不拉緊牽繩，甚至以為自己控制到，「如果連基本嘅控狗能力同責任心都冇，根本唔配帶狗落街！」他建議大幅提高狗主因疏忽引致其他動物或人類死傷的法律責任與罰則，同時​強烈特定體型或具潛在攻擊性的犬隻，在公眾地方必須佩帶口罩及使用短牽繩。



網上流傳影片直擊事發一刻，可見一隻啡色大型狗不斷狂咬一隻白色小狗的頸部，被咬狗狗身上披血，身體放軟，奄奄一息。（threads／yyy.yuu）

帖主稱小狗主人在身後目睹整個過程，當場崩潰大哭、全身發抖，場面令人心碎。（threads／yyy.yuu）

網上流傳影片直擊事發一刻，可見一隻啡色大型狗不斷狂咬一隻白色小狗的頸部，被咬狗狗身上披血，身體放軟，奄奄一息。（threads／yyy.yuu）

何敬康倡重罰狗主疏忽：無控狗能力唔配帶狗落街

何敬康在社交平台表示，看到元朗YOHO大狗失控咬死細狗的新聞，感到極度憤怒和痛心，反問鮮血淋漓的畫面、狗主崩潰跪地的無助，究竟這類慘劇還要上演多少次？他說，​作為狗主，完全無法接受這種悲劇，因已經非第一次發生。他指​最氣憤的是部分大狗狗主毫無安全意識，「帶大型狗狗出街，竟然可以唔戴口罩、唔拉緊牽繩，甚至以為自己控制得住。」

你哋要清楚明白，作為狗主，除了要保護自己隻狗，亦有責任保護其他狗隻同其他人類！如果連基本嘅控狗能力同責任心都冇，根本唔配帶狗落街！ 何敬康

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何敬康本身是愛狗之人。（何敬康FB）

何敬康要求 特定體型或具潛在攻擊性嘅犬隻，在公眾地方必須佩帶口罩及使用短牽繩。同時，大幅提高狗主因疏忽引致其他動物或人類死傷的法律責任與罰則。他說建議針對大型犬隻設立更嚴格飼養與出街指引，確保狗主有足夠能力控制犬隻。