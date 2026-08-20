30宗釣魚騙案呃$1200萬　兩退休婦網購收假速運公司短訊各失300萬

過去一周，警方共接獲逾30宗釣魚騙案，總損失超過1,200萬港元。其中一名66歲退休婦人，本月初網購後等候收貨期間，突然收到一個假冒速運公司的短訊。事主按短訊內容致電查詢，一步一步跌入騙徒陷阱，最終被騙走逾300萬港元。同類騙案近日亦時有發生，另一名退休婦人被騙徒以同一手法，亦騙走逾300萬港元。



過去一周，警方接獲逾30宗釣魚騙案，涉款逾1,200萬元；一名退休婦網購後收到假短訊，痛失逾300萬元。警方拆解騙徒手法，第一招是假冒速運公司發送釣魚短訊。（「CyberDefender 守網者」Facebook）

警方在Facebook專頁「守網者」拆解騙徒「三大招式」：

1. 假冒速運公司釣魚短訊：

騙徒假冒速運公司發短訊，聲稱包裹派送失敗，利用事主等收貨心急的心理，誘使事主致電查詢；

2. 假客服透過視像通話，聲稱教你驗證銀行帳戶：

「假客服」會聲稱貨品損毀，按原價3倍賠償，但需以視像通話辦理手續，期間更出示「假職員證」，令事主信以為真；

3. 驗證碼變轉賬金額：

騙徒誘導事主登入虛假網站，指示事主將網站顯示的「驗證碼」輸入網上銀行的「轉賬金額」欄位，令驗證碼數字變成轉賬金額，再訛稱驗證失敗，要求事主先後輸入5次，最終損失逾300萬港元。

警方教路「防騙四式」：

1. 認清「#」號：非「#」號開頭的短訊發送人名稱，要提高警覺；

2. 勿亂按陌生連結：避免不知情下進入假網站；

3. 勿隨便透露帳戶資料：銀行資料、密碼、驗證碼，一律不可給陌生人；

4. 如有疑問向官方查證：直接經官方網站、App或客服熱線查證。

下載「防騙視伏App」：https://cyberdefender.hk/scameterplus/。