渣甸山女途人遭逾20公斤大狗飛撲　又咬又抓肩背浴血　漁護署跟進

撰文：凌逸德
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港島渣甸山發生懷疑大狗傷人事件。一名女子今早（20日／周四）送女兒上校巴返學後，獨自回家途經祈禮士道時，據報一隻逾20公斤重的大狗，從鄰近獨立屋衝出撲上其身，咬傷及抓傷其左邊肩背位置，登時浴血。傷者報案求助，並自行到私家醫院求醫；警方則通知漁護署，案件交由該署跟進。《香港01》正向漁護署查詢。

依據讀者提供的圖片可見，女傷者的左肩背位置，有幾道明顯的抓痕，事後流着鮮血；手臂位置亦有一個傷口。

女傷者左邊肩背可見有幾道抓痕，手臂亦有傷口，事後流着鮮血。（讀者圖片)

據了解，女傷者姓張，44歲，家住港島區渣甸山；涉事狗隻年約1歲，雄性，重逾20公斤。傷者家人向《香港01》表示，今晨10時許，張婦送女兒上校巴返學，其後獨自回程時行經祈禮士道，卻突然有一隻大狗從附近一間獨立屋內衝出，並撲上其身上施襲。不幸中之大幸，該屋傭人立即走出，及時制止狗隻行為。據知，當時狗隻並無繫上狗繩。

事主家人稱，涉事屋內有3隻大狗，但另外兩隻較為溫馴；涉事一隻則比較活躍，有時行過都會聽到吠叫聲。由於上址為返學放學的必經之路，如當時有小朋友經過，後果不堪設想，日後亦擔心安全受威脅。

女傷者左邊肩背可見有幾道抓痕，手臂亦有傷口，事後流着鮮血。（讀者圖片)

警方表示，今日上午10時18分接獲傷者報案。經初步調查後，傷者自行前往私家醫院求診。警方尋獲涉事外籍狗主了解，案件列作「狗咬」，交由漁護署跟進。

女傷者左邊肩背受傷，事後流着鮮血。（讀者圖片)
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