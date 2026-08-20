渣甸山狗咬人｜女子遭大狗咬傷　漁護：正聯絡狗主　如違例將檢控

港島渣甸山今早（20日／周四）有大狗咬傷人，一名女途人途經祈禮士道時，據報一隻逾20公斤重的大狗，從鄰近獨立屋衝出撲上其身，咬傷及抓傷其左邊肩背。案件交由漁護署跟進。



漁護署回覆查詢時指，今午分別接獲一名市民投訴及警方轉介，該宗於祈禮士道發生的懷疑狗隻咬人個案。署方正根據警方提供的資料，嘗試聯絡涉事狗隻的畜養人及相關懷疑受傷人士，以作進一步調查。如有足夠證據證明相關人士違反法例，署方將提出檢控。

女傷者左邊肩背可見有幾道抓痕，手臂亦有傷口，事後流着鮮血。（讀者圖片)

據了解，女傷者姓張，44歲，家住港島區渣甸山；涉事狗隻年約1歲，雄性，重逾20公斤。傷者家人向《香港01》表示，今晨10時許，張婦送女兒上校巴返學，其後獨自回程時行經祈禮士道，卻突然有一隻大狗從附近一間獨立屋內衝出，並撲上其身上施襲。不幸中之大幸，該屋傭人立即走出，及時制止狗隻行為。據知，當時狗隻並無繫上狗繩。

依據讀者提供的圖片可見，女傷者的左肩背位置，有幾道明顯的抓痕，事後流着鮮血；手臂位置亦有一個傷口。

事主家人稱，涉事屋內有3隻大狗，但另外兩隻較為溫馴；涉事一隻則比較活躍，有時行過都會聽到吠叫聲。由於上址為返學放學的必經之路，如當時有小朋友經過，後果不堪設想，日後亦擔心安全受威脅。

女傷者左邊肩背可見有幾道抓痕，手臂亦有傷口，事後流着鮮血。（讀者圖片)

警方表示，今日上午10時18分接獲傷者報案。經初步調查後，傷者自行前往私家醫院求診。警方尋獲涉事外籍狗主了解，案件列作「狗咬」，交由漁護署跟進。

女傷者左邊肩背受傷，事後流着鮮血。（讀者圖片)

漁護署提醒，根據《狂犬病條例》（第421章）第23條，狗隻在公眾地方時或在其他地方而按常理可預料狗隻會遊蕩至公眾地方時，必須以狗帶牽引或以其他方式妥善控制。任何人士如違反上述法例，可被判處罰款1萬元。同時，《狂犬病條例》第25條亦訂明，如有狗隻畜養人違反第23條的規定而其狗隻咬任何人士，該狗隻的畜養人即屬犯罪，可被判處罰款1萬元。

此外，根據《危險狗隻規例》（第167D章）第9條規定，體重達20公斤或以上的大型狗隻在公眾地方，須以長度不超逾2米的狗帶穩妥地牽引。任何人士如違反有關規定，可被判處罰款2.5萬元及監禁3個月。