打鼓嶺狗咬死人｜村民憂同類事故　提醒家中老幼出入小心

打鼓嶺一間「狗酒店」及犬隻訓練中心，昨日（20日）發生駭人狗殺人事件。33歲姓黃女負責人餵狗期間，遭寄養狗隻襲擊斃命。《香港01》記者今日（21日）到事發現場，惟重門深鎖，沒有人留守。附近村民對事件都感到憂慮，有街坊擔心如有狗隻咬傷小童「好大件事」，女街坊亦表示會提醒家中老幼出入小心。



事發翌日（21日）警員於村內巡邏。（黃學潤攝）

記者今日（21日）到現場坪洋村了解，涉事狗酒店有逾兩米高的圍板，只能由缺損的部份望入去，眼前空無一人，亦沒有傳出其他狗隻的吠叫聲。期間有警員於村內巡邏，但沒有進有該狗酒店。

居於附近的李先生稱，自己養狗多年，從未聞區內有狗咬死人事件。據他觀察附近一帶甚少流浪狗，街坊飼養的家犬大多性格溫馴，出入亦有牽上狗繩，不擔心發生意外。

另一名男街坊Mic認為，村內的主要道路平常也有小童出入，如有狗隻咬傷小童會「好大件事」。雖然據他觀察，養狗的住戶不算多，且出入均有戴上狗繩，但鄉郊地方難免會有流浪狗出沒，認為家長應多留意小童出入的安全。

他又認為經營狗場的人遭收養的狗隻咬死，甚是諷刺：「應該諗清楚，係咪適合經營狗場？！」

居民梁太與兒子一起出入，她對狗咬死人事件表示擔心，除自己提高警覺，亦會提醒家中老少出入小心。她形容附近的家犬個性「斯文」，而狗場有所管理，不擔心會有狗隻從狗場走出。