打鼓嶺狗咬死人｜5日5宗釀1人3貓狗亡　漁護署3年檢控679宗狗襲擊

過去五日本港發生多宗狗隻襲擊人和動物的案件，釀成1人、1貓、2狗死亡，並有2人受傷，事件引起社會熱烈討論。其中周一（17日）元朗YOHO混種大狗「拉里」咬死兩小狗，與及昨日（20）打鼓嶺狗場女負責人被咬死最為震驚。



涉及咬死人的狗隻，據了解其晶片記錄是混種唐狗，《香港01》正向漁護署查詢其品種。漁護署昨日回覆查詢指，現時全港共有29隻持有有效狗牌的「格鬥狗隻」；而持有有效狗牌的「已知危險狗隻」則有18隻。2023至2025年期間，署方根據法例就涉及犬隻襲擊的個案（包括襲擊人和動物）共有679宗檢控，另共有1,183隻狗被人道處理。

8月16日元朗橫台山邱屋村貨倉狗咬死白貓

狗隻連環施襲事件由本周日（16日）開始發生。周日凌晨時份，元朗橫台山邱屋村一隻白貓慘遭一群由貨倉放養的唐狗圍噬，活生生地咬死，伏屍地上。據知，白貓爪甲有修剪痕跡，相信並非流浪貓。

有指該群放養倉狗並非首次襲擊貓隻，過往至少另有兩隻貓被咬死，即使有村民張貼街招要求狗主管束狗隻，惟仍然無補於事。

8月17日元朗YOHO西班牙獒犬咬死兩小狗

最令人動魄驚心的是，周一（17日）下午，一隻未繫狗繩、體重逾50公斤的混種西班牙馬士提夫獒犬「拉里」，在元朗YOHO接連攻擊並咬死一隻比熊犬「薇薇」及一隻貴婦狗。從網上影片可見，與比熊犬「薇薇」被「拉里」咬住不放，全身放軟，奄奄一息。同行人士嚇得跪地痛哭。事件引起社會巨大迴響，全城尋找「拉里」主人。

周一（17日）下午，一隻未繫狗繩、體重逾50公斤的混種西班牙馬士提夫獒犬「拉里」，在元朗YOHO接連攻擊並咬死一隻比熊犬「薇薇」及一隻貴婦狗。（網上截圖）

漁農自然護理署介入調查，52歲伍姓「拉里」主人翌日被捕。另外，有指「拉里」在今年7月10日曾咬傷另一隻哥基，曾被扣留。

據知，「拉里」掘洞前科，詎料當日牠再掘洞或弄穿鐵絲網偷跑，最終釀成咬斃兩犬的悲劇。狗主雖然經勸服簽署放棄犬隻同意書，交漁護署處理，但事後感到後悔，並指「拉里」溫馴，不希望牠為此還命。

（香港01 AI製圖）

現時伍姓狗主被控告兩項「容受大型狗隻進入或留在公眾地方」罪，早前在屯門裁判法院提堂。「拉里」則被帶往漁護署的動物管理中心進行隔離觀察，漁農自然護署表示，狗隻目前不會被人道處理。

「拉里」狗主伍瑞庭被控告兩項「容受大型狗隻進入或留在公眾地方」罪。(葉志明攝)

8月18日石澳村路60公斤大黑狗咬傷單車男

「拉里」事件後翌日（18日），石澳村路一名53歲鄭姓男子踩單車經過石澳村停車場，一名女傭在附近放狗，當事主停車之際，狗隻突然咬傷他右腳小腿，流血受傷，於是負傷報警。

據知，襲擊狗隻為一隻約1米長，約60公斤重的狗狗，當時配有狗繩。事主敷治後被送往東區醫院治理。漁農自然護理署回覆《香港01》查詢表示，正嘗試聯絡狗主及傷者調查，如有足夠證據證明相關人士違反法例，將提出檢控。

石澳村路一名男子被狗咬傷，可見他右小腿貼上紗布。（黃偉民攝）

8月20日渣甸山大狗咬傷女途人

本周四再有人被狗襲擊受傷。早上10時許，一名44歲張姓女途人途經渣甸山祈禮士道時，一隻年約1歲、雄性、逾20公斤重的大狗，從鄰近獨立屋衝出撲上其身，咬傷及抓傷其左邊肩背，形成幾道明顯的抓痕，事後流着鮮血；手臂位置亦有一個傷口。

傷者家人向《香港01》表示，事發時張婦送女兒上校巴返學，其後獨自回程時行經祈禮士道，卻突然有一隻大狗從附近一間獨立屋內衝出，並撲上其身上施襲。不幸中之大幸，該屋傭人立即走出，及時制止狗隻行為。據知，當時狗隻並無繫上狗繩。

事主家人稱，涉事屋內有3隻大狗，但另外兩隻較為溫馴；涉事一隻則比較活躍，有時行過都會聽到吠叫聲。由於上址為返學放學的必經之路，如當時有小朋友經過，後果不堪設想，日後亦擔心安全受威脅。

漁護署表示正根據警方提供的資料，嘗試聯絡涉事狗隻的畜養人及相關懷疑受傷人士，以作進一步調查。如有足夠證據證明相關人士違反法例，署方將提出檢控。

8月20日打鼓嶺混種唐狗疑噬斃狗舍女負責人

未料相隔數小時後，有狗隻噬斃人類。同日下午4時許，打鼓嶺坪洋村一名「狗酒店」及犬隻訓練中心的33歲女負責人，被發現倒斃上址地面草地，並在其身邊發現一隻徘徊唐狗，身上有懷疑狗隻咬噬傷痕。

警方封鎖上址現場位置，交由重案組跟進事件。(王譯揚攝)

警方經翻查閉路電視後，發現女事主在狗舍旁草地餵飼一頭寄養混種唐狗，將其帶回狗舍狗籠，但狗隻不肯返入籠並反抗，突然襲擊女事主，過程歷時1分鐘，其間女事主被咬頸、膊頭約10秒。雙方糾纏在一起，女事主亦不斷掙扎，但未能脫身，其後人犬一同離開狗舍，而女事主最終被發現伏屍草地。她身上多處傷痕，包括頭、下顎、頸部及雙臂，有不程度撕裂痕跡及動物咬痕。

警方在記者會上表示，涉事唐狗1歲，雄性，約1.5米長、1米高，30公斤重。於今年8月11日由狗義工帶到上址寄養，希望等待有心人領養。漁護署事後已將涉事狗隻帶走。

本周五（21日）凌晨約2時，遺體由仵工移走。（李家傑攝）

漁護署：3年內並檢控679宗犬隻襲擊個案

《香港01》就近年的「危險狗隻」、被人道處理的狗隻數量、以及犬隻襲擊檢控數字等，向漁護署進行查詢。

漁護署回覆指，於2023至2025年期間，署方根據法例就涉及犬隻襲擊的個案（包括襲擊人和動物），分別提出258宗、215宗和206宗檢控，即3年間共有679宗；

而2023至2025年期間，漁護署每年人道處理的狗隻數目分別為372隻、436隻和375隻。即3年間共有1,183隻狗被人道處理。不過，上述數字並未有細分涉及狗隻有無主人。

此外，根據漁護署紀錄，現時全港共有29隻持有有效狗牌的「格鬥狗隻」；而持有有效狗牌的「已知危險狗隻」則有18隻。

根據《狂犬病條例》（第421章）第23條，狗隻在公眾地方時或在其他地方而按常理可預料狗隻會遊蕩至公眾地方時，必須以狗帶牽引或以其他方式妥善控制。任何人如違反上述法例，可被判處罰款10,000元。

此外，根據《危險狗隻規例》（第167D章）第9條規定，體重達20公斤或以上的大型狗隻在公眾地方，須以長度不超逾兩米的狗帶穩妥地牽引。任何人士如違反有關規定，可被判處罰款25,000元及監禁3個月。