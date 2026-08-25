猜猜我是誰｜牛池灣兩長者遇電騙失$8萬元　36歲馬拉男收錢落網

黃大仙警區近日偵破一宗「猜猜我是誰」電話騙案，案中兩名受害退休人士合共損失$8萬現金。警方昨日（24日）以「以欺騙手段取得財產」罪，拘捕一名涉嫌代收騙款的36歲外籍男子，相信有人受不法分子以「高報酬、低風險」利誘而犯案。



案件交由黃大仙警區刑事調查隊跟進。（資料圖片）

黃大仙警區刑事調查隊第五隊主管藍毅揚督察講述案情指，警方於8月18日接獲一名89歲老婦及一名67歲老翁報案，指早前收到陌生來電，對方訛稱為其親人，聲稱因牽涉刑事案件或有急事，急需保釋金。

兩名事主信以為真，按指示於同日下午約4時，分別在牛池灣安定道及永定道，將$3萬及$5萬元現金交予被捕男子。被捕人當時自稱為受害者親人的朋友，收款後隨即離去。受害者其後致電親人確認平安，始發覺受騙。

警方翻查閉路電視片段後鎖定36歲疑犯，昨日以「以欺騙手段取得財產」罪將其拘捕，現正扣留調查，不排除有更多人落網，案件現交由黃大仙警區刑事調查隊第五隊跟進。據悉，被捕人為馬來西亞籍，聲稱來港旅遊，期間被不法分子以「高報酬、低風險」等藉口利誘犯案。

黃大仙警區偵破一宗「猜猜我是誰」電話騙案，一名的36歲馬來西亞籍男子被捕扣查。（黃煦緻攝）

黃大仙警區刑事情報組主管歐陽盈政督察指出，騙徒常虛構被捕或入院等緊急情況，並以急速語氣營造迫切氣氛。警方相信被捕人是受不法分子以「高報酬、低風險」作利誘而犯案。警方呼籲市民，遇到可疑來電應立即向親友核實；同時提醒尋找兼職的青少年提高警覺，切勿因貪圖搵快錢而代他人接收來歷不明的財物，以免誤墮法網。

警方呼籲市民遇到類似電話或訊息時，應第一時間保持冷靜，立即與相關親人去核實事件，或向其他親友尋求意見，切勿將金錢交給任何陌生人。如懷疑受騙，立即致電警方防騙易熱線18222或報警求助。